Кринж дня
Анимированные эмодзи в Telegram — эякулирующий баклажан и персик со шлепком
РКН заблокировал сайт ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о Бок»
Проект «Гопсвоп» создал чат для продажи вещей
Skillbox снизил цены на курсы в честь «черной пятницы»
Вакансия дня
Контроллер QR-кодов (свой тоже придется показать)
Совет по правам человека и Союз журналистов передали в Госдуму поправки к закону об иноагентах
Экспертиза признала вменяемым казанского стрелка Ильназа Галявиева
Цифра дня
Сколько потеряют российские авиаперевозчики, если их обяжут проверять QR-коды у пассажиров
Meduza хочет зарегистрировать фразу «ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО…» как товарный знак
Покупка дня
Картина Ромы Бантика из «Био Шмио», деньги с продажи которой пойдут сотрудникам бара
Вакцинированным от коронавируса россиянам разрешили не соблюдать самоизоляцию
Россия возобновит авиасообщение с Аргентиной и Бразилией с 1 декабря
У граждан, которые сначала вакцинировались, а затем заразились ковидом, изменится срок действия QR-кода
Россия разрешила Pfizer провести в стране испытания новых таблеток от коронавируса
Посольство Великобритании в Москве запустило лидерскую программу для профессионалов из сферы культуры
Фестиваль экспериментального кино MIEFF открыл учебную программу для режиссеров
Предложение дня
Повысить цену на водку и коньяк с 2022 года
Более 60 членов РАН подписали обращение в поддержку «Мемориала»
Сервис дня
«Моя волна» от «Яндекс.Музыки» с новой системой рекомендации
Монеточка, Cream Soda и OBLADAET будут развивать начинающих музыкантов вместе с Levi’s