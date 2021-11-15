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Анимированные эмодзи в Telegram — эякулирующий баклажан и персик со шлепком
Кринж дня
11 часов назад

Анимированные эмодзи в Telegram — эякулирующий баклажан и персик со шлепком

РКН заблокировал сайт ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о Бок»
12 часов назад

РКН заблокировал сайт ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о Бок»

Проект «Гопсвоп» создал чат для продажи вещей
13 часов назад

Проект «Гопсвоп» создал чат для продажи вещей

15 часов назад

Skillbox снизил цены на курсы в честь «черной пятницы»

Вакансия дня
15 часов назад

Контроллер QR-кодов (свой тоже придется показать)

16 часов назад

Совет по правам человека и Союз журналистов передали в Госдуму поправки к закону об иноагентах

Экспертиза признала вменяемым казанского стрелка Ильназа Галявиева
16 часов назад

Экспертиза признала вменяемым казанского стрелка Ильназа Галявиева

Сколько потеряют российские авиаперевозчики, если их обяжут проверять QR-коды у пассажиров
Цифра дня
18 часов назад

Сколько потеряют российские авиаперевозчики, если их обяжут проверять QR-коды у пассажиров

Meduza хочет зарегистрировать фразу «ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО…» как товарный знак
18 часов назад

Meduza хочет зарегистрировать фразу «ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО…» как товарный знак

Картина Ромы Бантика из «Био Шмио», деньги с продажи которой пойдут сотрудникам бара
Покупка дня
18 часов назад

Картина Ромы Бантика из «Био Шмио», деньги с продажи которой пойдут сотрудникам бара

18 часов назад

Вакцинированным от коронавируса россиянам разрешили не соблюдать самоизоляцию

19 часов назад

Россия возобновит авиасообщение с Аргентиной и Бразилией с 1 декабря

19 часов назад

У граждан, которые сначала вакцинировались, а затем заразились ковидом, изменится срок действия QR-кода

20 часов назад

Россия разрешила Pfizer провести в стране испытания новых таблеток от коронавируса

15 ноября 2021

Посольство Великобритании в Москве запустило лидерскую программу для профессионалов из сферы культуры

15 ноября 2021

Фестиваль экспериментального кино MIEFF открыл учебную программу для режиссеров

Повысить цену на водку и коньяк с 2022 года
Предложение дня
15 ноября 2021

Повысить цену на водку и коньяк с 2022 года

15 ноября 2021

Более 60 членов РАН подписали обращение в поддержку «Мемориала»

Сервис дня
15 ноября 2021

«Моя волна» от «Яндекс.Музыки» с новой системой рекомендации

Монеточка, Cream Soda и OBLADAET будут развивать начинающих музыкантов вместе с Levi’s
15 ноября 2021

Монеточка, Cream Soda и OBLADAET будут развивать начинающих музыкантов вместе с Levi’s

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