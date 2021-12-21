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До конца 2021 года аэропорт Сочи примет 11 миллионов пассажиров. Это новый рекорд, который почти в два раза превысил показатели 2019 и 2020 годов.
В связи с растущими объемами перевозки в аэропорту приступили к разработке нового плана, включающего перспективу развития объекта на ближайшие 30 лет. Главная задача — расширить пропускную систему аэрокомплекса и повысить эффективности его работы. Для повышения качества обслуживания в Сочи намерены использовать самые современные технологии, которые сейчас есть на рынке. В частности, автоматизация линий паспортного контроля, введение системы самообслуживания для регистрации на рейсы и быстрые линии досмотра багажа и пассажиров.
Помимо этого, в аэропорту построят еще один международный терминал, что позволит увеличить пропускную способность хаба до 15 миллионов человек в год.