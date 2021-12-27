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Большой новогодний розыгрыш от ВКонтакте для читателей The Village
Большой новогодний розыгрыш от ВКонтакте для читателей The Village
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Большой новогодний розыгрыш от ВКонтакте для читателей The Village

ВКонтакте давно стала намного больше, чем просто соцсетью для общения. Самая важная для нас возможность здесь — делиться с вами своими материалами, видеороликами и плейлистами. Мы регулярно рассказываем об интересных страницах, которые нравятся нам, пришло время узнать, что читаете вы!

К Новому году совместно с ВКонтакте разыгрываем в нашем паблике максимально актуальные зимние подарки:

I место: Термокружку для долгих прогулок по обновленным городским паркам и скверам

II место: Мощный пауэрбанк, чтобы не бояться, что телефон быстро разрядится на таком морозе

III место: Очаровательного игрушечного мягкого хомяка Сеню, чтобы было кого обнимать, пересматривая любимые новогодние фильмы.

Условия розыгрыша простые:

  • Оставить комментарий к посту розыгрыша в формате «Порядковый номер + название страницы/ паблика / сообщества ВКонтакте, за которым следите больше других»

Пример: «1. Подкаст о кино и книгах „Партнерский материал”»

Заодно узнаем много новых полезных источников и авторов. Трех победителей выберем 10 января из комментариев, генератором случайных чисел по порядковому номеру. Удачи!

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Журналист «Би-би-си» Андрей Захаров уехал из России из-за слежки
27 декабря 2021

Журналист «Би-би-си» Андрей Захаров уехал из России из-за слежки

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