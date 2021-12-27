Большой новогодний розыгрыш от ВКонтакте для читателей The Village

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ВКонтакте давно стала намного больше, чем просто соцсетью для общения. Самая важная для нас возможность здесь — делиться с вами своими материалами, видеороликами и плейлистами. Мы регулярно рассказываем об интересных страницах, которые нравятся нам, пришло время узнать, что читаете вы!
К Новому году совместно с ВКонтакте разыгрываем в нашем паблике максимально актуальные зимние подарки:
I место: Термокружку для долгих прогулок по обновленным городским паркам и скверам
II место: Мощный пауэрбанк, чтобы не бояться, что телефон быстро разрядится на таком морозе
III место: Очаровательного игрушечного мягкого хомяка Сеню, чтобы было кого обнимать, пересматривая любимые новогодние фильмы.
Условия розыгрыша простые:
Пример: «1. Подкаст о кино и книгах „Партнерский материал”»
Заодно узнаем много новых полезных источников и авторов. Трех победителей выберем 10 января из комментариев, генератором случайных чисел по порядковому номеру. Удачи!