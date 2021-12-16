Галя Чикис и Света Бень («Серебряная свадьба») записали совместный трек

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Две белорусские музыкантки Галя Чикис и Света Бень записали совместную песню «Зеркальный шар».
История, конечно, кинематографичная. Галя Чикис и Света Бень выросли в одном городе — но на разных улицах, ходили в одну школу — но в разное время. Много лет делали музыку — но тоже разную. Наконец, они встретились в «Зеркальном шаре», где Бенька сочинила слова, а Галя Чикис — музыку.
Света Бень — или Бенька — много лет поет в кабаре-бэнде «Серебряная свадьба», как они сами себя называют. Это зачастую шутливая музыка, чем-то похожая на творчество Ирины Богушевской или ранней «Краснознаменной дивизии имени моей бабушки».
Света Бень
музыкантка
Наш дуэт родился внезапно и радостно, как все хорошее. Я давно слежу за творчеством Гали Чикис и очень люблю ее музыку: за интеллигентность, экспериментальность и разнообразие. А этим летом я попросила Галю, которая сейчас живет в Берлине, немного помочь мне с маленьким берлинским концертом — сыграть несколько песен вместе. Галя согласилась, а результат превзошел ожидания. И тогда мы решили продолжить сотрудничество. Пока вот записали сингл, потом сыграем совместные концерты в Питере и Москве, а дальше посмотрим.
Галя Чикис же ассоциируется с минималистичной, синтезаторной музыкой (хотя первые альбомы группы Chikiss были вполне себе фулл-бэндовые).
Галя Чикис
музыкантка
Мы со Светой знакомы очень давно, выросли на соседних улицах Витебска и даже ходили в разное время в одну и ту же 29 школу, но я даже подумать не могла, что такая коллаборация случится. Мы встретились в моей берлинской студии накануне концерта, и как-то сразу всё сыграли. Я настроила камеру телефона и выложила первое импровизационное видео на «Зеркальный шар» в интернет. Был сильный фидбэк. Это откликнулось в сердцах многих людей. И после берлинского концерта-стрима, который многие посмотрели, стало понятно, что эти песни надо делать, они нужны и важны для многих.
Источник, обложка: представители дуэта