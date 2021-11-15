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15 ноября 2021

«Моя волна» от «Яндекс.Музыки» с новой системой рекомендации

15 ноября 2021

Школа Дизайна НИУ ВШЭ и Believe проведут курс по созданию музыки

Экс-продюсер Антохи МС хочет вернуть музыканту права на его треки
обновлено9 ноября 2021

Экс-продюсер Антохи МС хочет вернуть музыканту права на его треки

Барочная психоделика и бесконечная лестница в новом клипе группы «источник»
Видео дня
7 октября 2021

Барочная психоделика и бесконечная лестница в новом клипе группы «источник»

Клип «Пространство между» «Краснознаменной дивизии имени моей бабушки»
Премьера
7 октября 2021

Клип «Пространство между» «Краснознаменной дивизии имени моей бабушки»

30 сентября 2021

Фестиваль электронной музыки GAMMA перенесли на июль 2022-го из-за коронавируса

Живописный плейлист от Жени Куковерова из арт-группы «ЕлиКука»
Плейлист дня
24 сентября 2021

Живописный плейлист от Жени Куковерова из арт-группы «ЕлиКука»

Клип «Квартира» Димы Мидборна
Премьера
1 сентября 2021

Клип «Квартира» Димы Мидборна

«Поле чудес»: Премьера клипа «Деревянных китов» на The Village
31 августа 2021

«Поле чудес»: Премьера клипа «Деревянных китов» на The Village

Самарская группа Cheese People попала на первое место топа Spotify
24 августа 2021

Самарская группа Cheese People попала на первое место топа Spotify

На станции метро «Нижегородская» будет играть фортепианная музыка
11 августа 2021

На станции метро «Нижегородская» будет играть фортепианная музыка

Музыкальный магазин Stellage, лейбл CANT и издательство «ШУМ» открыли общее пространство в Москве
4 августа 2021

Музыкальный магазин Stellage, лейбл CANT и издательство «ШУМ» открыли общее пространство в Москве

В школе Wordshop расскажут о продвижении музыки
28 июля 2021

В школе Wordshop расскажут о продвижении музыки

«СБПЧ», «Интурист», МС Сенечка и другие проведут мастер-классы для начинающих музыкантов
23 июля 2021

«СБПЧ», «Интурист», МС Сенечка и другие проведут мастер-классы для начинающих музыкантов

16 июля 2021

Приложение Deezer for Creators для музыкантов и подкастеров запустилось в России

Музыкант Женя Куковеров поет гимн кетчупа. Разумеется, в столовой
Видео дня
8 июля 2021

Музыкант Женя Куковеров поет гимн кетчупа. Разумеется, в столовой

Потрепанные спортзалы и старые маршрутки в клипе «Тимы ищет свет» с его нового альбома
Видео дня
25 мая 2021

Потрепанные спортзалы и старые маршрутки в клипе «Тимы ищет свет» с его нового альбома

В «Клубе» пройдет седьмой фестиваль «Музыкального Блога Сырника и Павлов»
13 мая 2021

В «Клубе» пройдет седьмой фестиваль «Музыкального Блога Сырника и Павлов»

Скриптонит выпустил свой альбом «Свистки и бумажки» на три дня раньше из-за ошибки Apple Music
27 марта 2021

Скриптонит выпустил свой альбом «Свистки и бумажки» на три дня раньше из-за ошибки Apple Music

У рэпера Obladaet вышел новый альбом «Players Club»
26 марта 2021

У рэпера Obladaet вышел новый альбом «Players Club»

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