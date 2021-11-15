Сервис дня
«Моя волна» от «Яндекс.Музыки» с новой системой рекомендации
Школа Дизайна НИУ ВШЭ и Believe проведут курс по созданию музыки
Экс-продюсер Антохи МС хочет вернуть музыканту права на его треки
Видео дня
Барочная психоделика и бесконечная лестница в новом клипе группы «источник»
Премьера
Клип «Пространство между» «Краснознаменной дивизии имени моей бабушки»
Фестиваль электронной музыки GAMMA перенесли на июль 2022-го из-за коронавируса
Плейлист дня
Живописный плейлист от Жени Куковерова из арт-группы «ЕлиКука»
Премьера
Клип «Квартира» Димы Мидборна
«Поле чудес»: Премьера клипа «Деревянных китов» на The Village
Самарская группа Cheese People попала на первое место топа Spotify
На станции метро «Нижегородская» будет играть фортепианная музыка
Музыкальный магазин Stellage, лейбл CANT и издательство «ШУМ» открыли общее пространство в Москве
В школе Wordshop расскажут о продвижении музыки
«СБПЧ», «Интурист», МС Сенечка и другие проведут мастер-классы для начинающих музыкантов
Приложение Deezer for Creators для музыкантов и подкастеров запустилось в России
Видео дня
Музыкант Женя Куковеров поет гимн кетчупа. Разумеется, в столовой
Видео дня
Потрепанные спортзалы и старые маршрутки в клипе «Тимы ищет свет» с его нового альбома
В «Клубе» пройдет седьмой фестиваль «Музыкального Блога Сырника и Павлов»
Скриптонит выпустил свой альбом «Свистки и бумажки» на три дня раньше из-за ошибки Apple Music
У рэпера Obladaet вышел новый альбом «Players Club»