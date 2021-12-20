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Петербуржец подал в суд на Деда Мороза и потребовал от него исполнить все желания, 10 миллионов рублей и 23 подарка

Петербуржец Игорь Мирзоев обратился в Великоустюгский районный суд Вологодской области с иском к АО «Дед Мороз», обвинив Деда Мороза из Великого Устюга в обмане. 

Игорь Мирзоев указал, что главными задачами ответчика (Деда Мороза) являются раздача новогодних подарков и исполнение заветных желаний. «Однако от момента образования Ответчика и до сегодняшнего дня, мной ни разу не были получены публично обещанные подарки, а так же не были исполнены мои заветные мечты (орфография автора сохранена)», — заявил Мирзоев. 

Петербуржец потребовал обязать Деда Мороза сделать заявителю 23 новогодних подарка (так как АО «Дед Мороз» основано в 1998 году), исполнить все его заветные мечты и выплатить компенсацию морального вреда в размере 10 миллионов рублей. 

Фото: Константин Татаринов

Источник: Константин Татаринов

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