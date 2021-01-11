Карта дня
Куда сдать новогоднюю ель на переработку
Мы живем в 2021 году уже второй день. Все проснулись? Проверяем, конечно, в твиттере
«Роза Хутор» и Великий Устюг: «Делимобиль» запустил новогодние маршруты
Товар дня
Новогодние «Тройки» с имбирным дизайном
Музей Москвы открыл онлайн-выставку с новогодними советскими масками из картона
Видео дня
Новогодние обращения от курьеров, врачей, активистов и водителей
В праздники «Иллюзион» покажет старые сказки с 35-миллиметровой пленки
Дептранс устроит новогодний квест с подарками от Деда Мороза
Галерея
Как выглядят светящиеся качели на Патриаршем мосту
Опрос
Треть россиян загадает под Новый год конец пандемии
Видео дня
«Интурист» и Kate NV воспевают холодец и красную икру. А еда тоже поет!
Предложение дня
Отправить близким новогоднюю открытку от Собянина
Ресторан Community Moscow предлагает отпраздновать Новый год с гастросетом от шефа и музыкой
Проезд в метро и на МЦК будет бесплатным в новогоднюю ночь
В Москве открылись елочные базары
Опрос
Больше половины любителей ЗОЖ откажутся от правильного питания во время праздников
Прогноз
В новогоднюю ночь в Москве будет легкий мороз. И снег!
В новогодние каникулы парковки в Москве будут бесплатными
Signal во второй раз устроит новогодний фестиваль на Бали
Россияне хотят побольше потратить на новогодний стол, сэкономив на подарках