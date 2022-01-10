Краснодар вошел в топ-15 городов России с самым высоким качеством жизни

Купить рекламу
При составлении рейтинга городов России с самым высоким качеством жизни учитывались 12 критериев: уровень дохода населения, качество медобслуживания, работа городского дорожного хозяйства и ЖКХ, качество образования, экология, культура, конфликтность социальных отношений, уровень озабоченности населения различными проблемами.
По каждому параметру эксперты выделили 15 лучших городов с населением более 250 тысяч человек. Так, ими стали Москва, Санкт-Петербург, Грозный, Магнитогорск, Владимир, Тула, Калуга, Набережные Челны, Белгород, Нижний Новгород, Новороссийск, Севастополь, Стерлитамак, Краснодар, Махачкала.
Краснодар вошел в пятерку городов с самой низкой склонностью населения к миграции. Сочи попал в топ-5 городов с самим высоким уровнем потребления и материального благополучия, а также с лучшим медицинским обслуживанием. При этом курорт не вошел в итоговый список городов с самым высоким качеством жизни.