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Сочи

Краснодар вошел в топ-15 городов России с самым высоким качеством жизни

При составлении рейтинга городов России с самым высоким качеством жизни учитывались 12 критериев: уровень дохода населения, качество медобслуживания, работа городского дорожного хозяйства и ЖКХ, качество образования, экология, культура, конфликтность социальных отношений, уровень озабоченности населения различными проблемами.

По каждому параметру эксперты выделили 15 лучших городов с населением более 250 тысяч человек. Так, ими стали Москва, Санкт-Петербург, Грозный, Магнитогорск, Владимир, Тула, Калуга, Набережные Челны, Белгород, Нижний Новгород, Новороссийск, Севастополь, Стерлитамак, Краснодар, Махачкала.

Краснодар вошел в пятерку городов с самой низкой склонностью населения к миграции. Сочи попал в топ-5 городов с самим высоким уровнем потребления и материального благополучия, а также с лучшим медицинским обслуживанием. При этом курорт не вошел в итоговый список городов с самым высоким качеством жизни.

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10 января 2022

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