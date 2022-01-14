Лайнер Astoria Grande отправится в первый круиз из Сочи

Купить рекламу
15 января из судоремонтного завода Sefine Shipyard в Турции круизный лайнер Astoria Grande придет в Новороссийск на сдаточные испытания. В Новороссийске установят необходимое оборудование и соберут команду. Управлять лайнером будет российская судоходная компания «Аквилон». За гостиничный фонд и рестораны будет отвечать международная компания Sea Chefs. Круизный лайнер Astoria Grand получил освидетельствование класса и допуск к работе на пять лет.
В свой первый круиз из Сочи Astoria Grande отправится 5 марта. Маршрут пройдет через турецкие города Стамбул, Киншасы и Бодрум, кипрский Лимасол, израильскую Хайфу и египетскую Александрию. Круиз продлится 14 дней. Его цена составит от 1274 евро с человека. Дальнейшие маршруты из Сочи будут пролегать через Израиль, Грецию, Турцию и Египет. Планируется, что круизы Astoria Grande будет совершать круглый год.