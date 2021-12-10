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12 декабря в 16:00 в «Синара Центре» состоится лекторий о пассажирском транспорте.
Спикеры расскажут, как развивается железнодорожный транспорт в мире, какие из этих тенденций реализуются в стране и чем отличаются скоростные поезда от высокоскоростных.
Хедлайнер лектория — TikTok-блогер Сергей Романцев, который снимает тик-токи о гаджетах Apple. В «Синара центре» он расскажет лекцию «Человек в мире машин».
Другими спикерами лектория будут Виталий Брексон, заместитель гендиректора завода «Уральские локомотивы», Григорий Голубев, руководитель центра управления проектами завода «Уральские локомотивы», и Игорь Пышминцев, директор по научной работе «Трубной Металлургической компании».
Сопровождать лекторий будет музыка екатеринбургской блюз-рок группы Blues Bastards.
Зарегистрироваться на мероприятие можно здесь. Вход свободный.
Источник: «Синара центр»