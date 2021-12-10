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Планы на выходные

Планы на выходныеЛекторий в «Синара Центре» с техно-блогером из TikTok

АвторАнастасия Дубинкина
РедакторСоня Глухова

12 декабря в 16:00 в «Синара Центре» состоится лекторий о пассажирском транспорте.

Спикеры расскажут, как развивается железнодорожный транспорт в мире, какие из этих тенденций реализуются в стране и чем отличаются скоростные поезда от высокоскоростных.

Хедлайнер лектория — TikTok-блогер Сергей Романцев, который снимает тик-токи о гаджетах Apple. В «Синара центре» он расскажет лекцию «Человек в мире машин».

Другими спикерами лектория будут Виталий Брексон, заместитель гендиректора завода «Уральские локомотивы», Григорий Голубев, руководитель центра управления проектами завода «Уральские локомотивы», и Игорь Пышминцев, директор по научной работе «Трубной Металлургической компании».

Сопровождать лекторий будет музыка екатеринбургской блюз-рок группы Blues Bastards.

Зарегистрироваться на мероприятие можно здесь. Вход свободный.

Источник: «Синара центр»

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