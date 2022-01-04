МТС запустила «Адвент-календарь наоборот» для детей и подростков со всей России

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В рамках своего творческо-благотворительного проекта для детей и подростков «Поколение М» МТС запустила цифровой «Адвент-календарь наоборот». В отличие от традиционных предпраздничных календарей он рассчитан на период с 1 по 24 января. А его цель — помочь родителям сориентироваться, чем занять детей в дни каникул и в январские выходные.
В каждой ячейке пользователей ждут бесплатные мастер-классы представителей ведущих вузов, музеев, анимационных студий, ученых, экспертов фэшн-индустрии и российских звезд, а также новогодние предложения от экосистемы МТС.
Открывая ячейки календаря, можно будет участвовать в федеральных конкурсах и выиграть призы — от очков виртуальной реальности до стажировок в Москве, выставки собственного рисунка в Третьяковской галерее и поступления в ГИТИС. Для этого нужно выполнить задание мастеров «Поколения М» и загрузить свою работу на сайт проекта.
Помимо творческого развития детей и подростков со всей страны, «Поколение М» также нацелен на благотворительность. Участвуя в проекте, ребята помогают спасать жизни своих тяжелобольных сверстников. Все активности на сайте и в соцсетях (загруженные работы, лайки и репосты) МТС конвертирует в деньги и направляет на лечение детей в регионы.
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