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ММОМА проведет мастер-классы для детей с современными художниками и танцорами
22 октября 2021

ММОМА проведет мастер-классы для детей с современными художниками и танцорами

В «Кидзании» появилась микролаборатория. Дети смогут попробовать себя в роли биолога!
20 октября 2021

В «Кидзании» появилась микролаборатория. Дети смогут попробовать себя в роли биолога!

Акция дня
8 октября 2021

Pampers бесплатно отправит в роддома специальные подгузники для недоношенных детей

11 августа 2021

YouTube сделает приватными ролики пользователей младше 18 лет

28 июля 2021

Instagram сделает закрытыми новые аккаунты детей до 16 лет

Исследование
13 июля 2021

Как родители относятся к секс-просвету

«Интеко» разработала умные детские площадки. Они помогут ребенку научиться думать и ставить цели
ПРОМО
1 июня 2021

«Интеко» разработала умные детские площадки. Они помогут ребенку научиться думать и ставить цели

«Фоксфорд» запустил бесплатный курс ко Дню космонавтики. Детям в формате квеста расскажут о здоровом питании
ПРОМО
20 апреля 2021

«Фоксфорд» запустил бесплатный курс ко Дню космонавтики. Детям в формате квеста расскажут о здоровом питании

Предложение дня
12 марта 2021

Перестать платить детские пособия «подозрительно бедным» семьям, чтобы помочь действительно нуждающимся

27 января 2021

Минпросвещения будет каждый месяц проводить родительские собрания. Чтобы бороться с вовлечением детей в митинги

22 января 2021

Минпросвещения посоветовало родителям оградить детей от «прогулки» 23 января. Лучше вместе посмотреть кино, считают там

12 января 2021

Издательство «Самокат» покажет онлайн-фестиваль смелых детских книг из Фландрии и Нидерландов

Футболки с рисунками детских страхов от книжного магазина «Маршак»
Товар дня
7 декабря 2020

Футболки с рисунками детских страхов от книжного магазина «Маршак»

Одежда с вышивкой по рисункам воспитанников детских домов
Товар дня
2 декабря 2020

Одежда с вышивкой по рисункам воспитанников детских домов

17 ноября 2020

TikTok расширит возможности родительского контроля

Рейтинг
6 ноября 2020

Какие профессии россияне считают худшими для своих детей

31 октября 2020

Школа креативных технологий TUMO разыгрывает гранты на бесплатное обучение для детей

Рейтинг
28 октября 2020

Города, жители которых меньше всех хотят завести детей

25 октября 2020

Пожилые москвичи смогут записать видеосказки для детей-сирот

В ТРЦ «Щелковский» появится детский кинозал
22 октября 2020

В ТРЦ «Щелковский» появится детский кинозал

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