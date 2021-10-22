20 октября 2021
В «Кидзании» появилась микролаборатория. Дети смогут попробовать себя в роли биолога!
Акция дня
8 октября 2021
Pampers бесплатно отправит в роддома специальные подгузники для недоношенных детей
ПРОМО
1 июня 2021
«Интеко» разработала умные детские площадки. Они помогут ребенку научиться думать и ставить цели
ПРОМО
20 апреля 2021
«Фоксфорд» запустил бесплатный курс ко Дню космонавтики. Детям в формате квеста расскажут о здоровом питании
Предложение дня
12 марта 2021
Перестать платить детские пособия «подозрительно бедным» семьям, чтобы помочь действительно нуждающимся
27 января 2021
Минпросвещения будет каждый месяц проводить родительские собрания. Чтобы бороться с вовлечением детей в митинги
22 января 2021
Минпросвещения посоветовало родителям оградить детей от «прогулки» 23 января. Лучше вместе посмотреть кино, считают там
12 января 2021