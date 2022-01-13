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На горнолыжном курорте «Роза Хутор» отметят День снега
На горнолыжном курорте «Роза Хутор» отметят День снега
Сочи

На горнолыжном курорте «Роза Хутор» отметят День снега

16 января на горнолыжном курорте «Роза Хутор» отметят День снега. Празднование начнется в 10:00 в Горной Олимпийской деревне.

Во время праздника гостей ждут битва снежками, снежное мини-диско, шоу барабанов, интерактивный спектакль. В 13:30 начнутся семейные соревнования «Мама, папа, я — спортивная семья» с конкурсами на лучшего снеговика, состязаниями по скоростному спуску на ледянках и командным лыжам.

Также в течение дня маленькие гости курорта в возрасте от 5 до 11 лет смогут встать на лыжи бесплатно, для них пройдут занятия с инструктором. А для тех, кто уже уверенно катается на лыжах, будут организованы соревнования по могулу на трассе «Ювента». Всех желающих ждет свободное катание по спортивной трассе с замером времени.

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