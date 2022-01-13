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16 января на горнолыжном курорте «Роза Хутор» отметят День снега. Празднование начнется в 10:00 в Горной Олимпийской деревне.
Во время праздника гостей ждут битва снежками, снежное мини-диско, шоу барабанов, интерактивный спектакль. В 13:30 начнутся семейные соревнования «Мама, папа, я — спортивная семья» с конкурсами на лучшего снеговика, состязаниями по скоростному спуску на ледянках и командным лыжам.
Также в течение дня маленькие гости курорта в возрасте от 5 до 11 лет смогут встать на лыжи бесплатно, для них пройдут занятия с инструктором. А для тех, кто уже уверенно катается на лыжах, будут организованы соревнования по могулу на трассе «Ювента». Всех желающих ждет свободное катание по спортивной трассе с замером времени.