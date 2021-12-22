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На курорте «Роза Хутор» открыли горнолыжный сезон 2021-2022. В первый день по погодным условиям работает только часть трасс на Северном склоне: Б-52, «Плато», «Шале», «Роза Стар», «Роза Блейд», «Тритон». Для гостей со снаряжением открыты канатные дороги: «Олимпия», «Заповедный лес», «Кавказский Экспресс», а также «Квартет» и «Шале».
В ходе подготовки к зимнему сезону были проведены работы по совершенствованию горнолыжной инфраструктуры. На Южном склоне проложены новые трассы «Календула» и «Черника», что увеличило зону катания до 105 километров. Появились два ленточных траволатора «Велес» и «Пегас» — теперь на курорте 32 подъемника. В районе пересадки канатных дорог «Волчья скала», «Заповедный лес» и «Кавказский экспресс» за счет демонтажа тоннеля образована просторная открытая площадка.
В этом зимнем сезоне курорт «Роза Хутор» как всегда предложит не только разнообразные возможности для активного отдыха на горных трассах, но и увлекательные активности аprès-ski. Продолжат работать популярные аттракционы — родельбан, высокогорные качели, подвесные мосты. Отдыхающие смогут посетить этно-парк «Моя Россия», музей археологии, хаски хутор и оленью ферму.