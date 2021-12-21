Праздник каждый день в ресторане Lucky Fish

Купить рекламу
Ежедневно в ресторане Lucky Fish на шестом этаже LP проходит празднование Нового года.
Ресторан с панорамным видом на центр города Lucky fish открылся совсем недавно на шестом этаже «Лобачевского PLAZA».
Заведение позиционирует себя, как ресторан-праздник — масштабный танцевальный проект, за его атмосферу отвечают основатели Future Group, для которых совмещение гастрономии и танцев — это профессия. Шеф-повар, Виталий Потапов, выбрал за основу меню морепродукты, подаваемые raw и на открытом гриле, добавив азиатские и паназиатские акценты.
Каждые выходные в пятницу и субботу играют лучшие нижегородские диджеи, резиденты московских клубов, кавер-группы.
Сюда приходят и ценители хорошего вина, и интересных коктейлей. Над барной картой работает известный в городе сомелье — Алексей Иванов, который собрал не только коллекцию знаменитых и эксклюзивных вин, но и множество бокальных позиций, а коктейльная карта создана в коллаборации с известным баром «Медные трубы»: напитки получились, замысловатыми, классическими по сути, но переосмысленными в гастрономическом ключе.
Фишка ресторана — живые морепродукты по низким ценам: морские ежи по 99 рублей и магаданские креветки 100 грамм за 250 рублей.
График работы: в пятницу и субботу ресторан работает до пяти утра, в остальные дни — до полуночи.Инстаграм