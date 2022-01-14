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Компания Nutricia выяснила, что лечебное питание поможет быстрее восстановиться после COVID-19

От последствий коронавируса никто не застрахован — COVID-19 может привести к интоксикации, потере аппетита и даже нарушениям функций желудочно-кишечного тракта. Чтобы восстановление проходило легче, некоторые специалисты рекомендуют добавить в рацион лечебное питание. Причем на всех этапах — начиная с больницы и заканчивая реабилитацией на дому1.

Российская ассоциация парентерального и энтерального питания вместе с компанией Nutricia Россия провели исследование о том, как нутритивная поддержка влияет на выздоровление пациентов с COVID-19.

Для этого 200 участников проекта, которые болели коронавирусной инфекцией, разделили на две равные группы. Первая получала больничный рацион и домашнее питание после выписки, а вторая — вдобавок к этому еще две бутылочки Nutridrink 200 миллилитров в течение 28 дней.

В Nutridrink 200 миллилитров содержится 300 калорий, 12 граммов белка, кислоты омега-3 и омега-6, а также сбалансированное количество жиров и углеводов. Исследование показало, что специализированное питание помогло участникам быстрее поправиться после болезни.

Что изменилось у пациентов, которые пили Nutridrink 200 миллилитров2:

  • Стала сильнее сжиматься кисть по сравнению с замерами в начале исследования (это самый простой способ оценить состояние пациента физически и степень его выздоровления). То есть пациенты продемонстрировали значительное повышение реабилитационного потенциала.
  • Улучшился показатель физического здоровья по опроснику качества жизни (пациенты отвечали на вопросы про состояние здоровья, степень физподготовки, жизненную активность и другие).
  • Длительность получения кислородной поддержки сократилась на 1,4 дня, или 17,7 %, а пребывание в больнице — на 3,3 дня, или 19 %.

Список источников

  1. Луфт В. М., Багненко С. Ф. Руководство по клиническому питанию, 2013.
  2. Свиридов С. В., Крылов К. Ю., Веденина И. В., Рубенас М. Влияние специализированного лечебного питания на улучшение качества жизни и восстановление пациентов с COVID-19: проспективное открытое мультицентровое сравнительное в двух группах наблюдательное исследование // Клиническое питание и метаболизм. 2020; 1 (4): 165–177.

Компания Nutricia — производитель и импортер специализированного питания в России. Информация для лиц с нутритивной недостаточностью. Продукт специализированного лечебного питания, не является БАД и лекарственным средством. Имеются противопоказания, перед применением необходима консультация специалиста.

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