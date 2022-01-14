Компания Nutricia выяснила, что лечебное питание поможет быстрее восстановиться после COVID-19

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От последствий коронавируса никто не застрахован — COVID-19 может привести к интоксикации, потере аппетита и даже нарушениям функций желудочно-кишечного тракта. Чтобы восстановление проходило легче, некоторые специалисты рекомендуют добавить в рацион лечебное питание. Причем на всех этапах — начиная с больницы и заканчивая реабилитацией на дому1.
Российская ассоциация парентерального и энтерального питания вместе с компанией Nutricia Россия провели исследование о том, как нутритивная поддержка влияет на выздоровление пациентов с COVID-19.
Для этого 200 участников проекта, которые болели коронавирусной инфекцией, разделили на две равные группы. Первая получала больничный рацион и домашнее питание после выписки, а вторая — вдобавок к этому еще две бутылочки Nutridrink 200 миллилитров в течение 28 дней.
В Nutridrink 200 миллилитров содержится 300 калорий, 12 граммов белка, кислоты омега-3 и омега-6, а также сбалансированное количество жиров и углеводов. Исследование показало, что специализированное питание помогло участникам быстрее поправиться после болезни.
Что изменилось у пациентов, которые пили Nutridrink 200 миллилитров2:
Список источников
Компания Nutricia — производитель и импортер специализированного питания в России. Информация для лиц с нутритивной недостаточностью. Продукт специализированного лечебного питания, не является БАД и лекарственным средством. Имеются противопоказания, перед применением необходима консультация специалиста.
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