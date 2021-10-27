Минздрав разрешил одновременно делать прививку «Спутником Лайт» и от гриппа
Пенсионеры смогут получить 10 тысяч рублей вместо подарочных наборов за вакцинацию от COVID-19
В Москве заработали еще 30 пунктов бесплатного экспресс-теста на COVID-19
В Москве запустят сервис для продления QR-кодов после ревакцинации
Московскому бизнесу возместят затраты на обязательную вакцинацию сотрудников
Минздрав разрешил вакцинироваться «Спутником Лайт» россиянам старше 60 лет
Черногория вернула ПЦР-тесты для туристов
Число случаев коронавируса в мире превысило 200 миллионов
В России уже месяц фиксируют более 700 погибших от COVID-19 в сутки
После заражения COVID-19 увеличивается риск сердечного приступа и ишемического инсульта
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Во сколько обошлась пандемия бюджету Москвы
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Минздрав согласился увеличить выплаты за осложнения после прививок
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Траты москвичей на кафе уменьшились всего на 10 % в период ковидных ограничений
Венгрия разрешила въезд привитым россиянам
Сергей Собянин: Москва прошла пик заболеваемости коронавирусом
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Сколько россиян не готовы привить детей от COVID-19
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Сколько московских ресторанов закрылись за три недели из-за пандемии
Россия заняла четвертое место в мире по числу заражений коронавирусом
В июне смертность в Москве выросла на 24 % по сравнению с прошлым годом. Всему виной штамм «дельта» и жара
ВШЭ пустит студентов на очные занятия только с ПЦР-тестом или прививкой