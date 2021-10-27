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обновлено27 октября 2021

Минздрав разрешил одновременно делать прививку «Спутником Лайт» и от гриппа

13 октября 2021

Пенсионеры смогут получить 10 тысяч рублей вместо подарочных наборов за вакцинацию от COVID-19

обновлено18 октября 2021

В Москве заработали еще 30 пунктов бесплатного экспресс-теста на COVID-19

обновлено6 сентября 2021

В Москве запустят сервис для продления QR-кодов после ревакцинации

26 августа 2021

Московскому бизнесу возместят затраты на обязательную вакцинацию сотрудников

21 августа 2021

Минздрав разрешил вакцинироваться «Спутником Лайт» россиянам старше 60 лет

21 августа 2021

Черногория вернула ПЦР-тесты для туристов

5 августа 2021

Число случаев коронавируса в мире превысило 200 миллионов

3 августа 2021

В России уже месяц фиксируют более 700 погибших от COVID-19 в сутки

3 августа 2021

После заражения COVID-19 увеличивается риск сердечного приступа и ишемического инсульта

Во сколько обошлась пандемия бюджету Москвы
Цифра дня
2 августа 2021

Во сколько обошлась пандемия бюджету Москвы

Минздрав согласился увеличить выплаты за осложнения после прививок
Кринж дня
30 июля 2021

Минздрав согласился увеличить выплаты за осложнения после прививок

Опрос
26 июля 2021

Траты москвичей на кафе уменьшились всего на 10 % в период ковидных ограничений

26 июля 2021

Венгрия разрешила въезд привитым россиянам

Сергей Собянин: Москва прошла пик заболеваемости коронавирусом
23 июля 2021

Сергей Собянин: Москва прошла пик заболеваемости коронавирусом

Цифра дня
19 июля 2021

Сколько россиян не готовы привить детей от COVID-19

Цифра дня
16 июля 2021

Сколько московских ресторанов закрылись за три недели из-за пандемии

14 июля 2021

Россия заняла четвертое место в мире по числу заражений коронавирусом

13 июля 2021

В июне смертность в Москве выросла на 24 % по сравнению с прошлым годом. Всему виной штамм «дельта» и жара

ВШЭ пустит студентов на очные занятия только с ПЦР-тестом или прививкой
13 июля 2021

ВШЭ пустит студентов на очные занятия только с ПЦР-тестом или прививкой

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