Почему скульптуру в Парке Маяковского обнесли забором

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В Парке Маяковского обнесли забором скульптуру «Трибуна поэта» екатеринбургского художника Эдуарда Кубенского, которую установили в рамках фестиваля «ЧÖ».
Забор поставили из-за опасности художественной задумки арт-объекта: лестница не имеет перил. «Вероятно, потребуется доработка, чтобы обеспечивать безопасность. Поэтому пока свободный доступ к трибуне возможен только во время проводимых мероприятий, когда арт-объект находится под пристальным наблюдением персонала», — рассказали нам в пресс-центре Парка Маяковского. До какого времени забор будет стоять у скульптуры, пока неизвестно.
«По форме это лестница, и к ней применимы СниПы (Строительные нормы и правила, — Прим. ред.) касательно ограждения, так как лестница в строительстве является функциональным объектом, требующим соблюдения правил эвакуации, но по содержанию это скульптура, и СНиПы здесь не работают, так как объект не несет никакой функции, тем более эвакуационной. Автор просит оставить его произведение неприкосновенным, то есть не применять к нему ограждения (даже стеклянные), не зашивать пространство под объектом фанерой с целью создания кладовки для хранения уборочного инвентаря парка и не делать навес с целью избежать обледенения ступеней, так как само имя объекта уже является инструкцией его эксплуатации. Поэзия — это риск, а риск — дело благородное», — написал Кубенский в инстаграме.
Никита Харисов
директор паблик арт-фестиваля «ЧÖ»
У паблик арт-объектов нет определенного юридического статуса, в лучшем случае это малая архитектурная форма. Какие нормы и правила безопасности применять к такому объекту неизвестно, поэтому начинаются примирения разных инструкций. Поэтому сначала нужно установить статус арт-объекта.
Пока оптимальным решением будет размещение таблички о правилах пользования объектом. Ситуация наталкивает на открытие диалога с Администрацией города и проработки определенных регламентов и инструкций, где должны быть прописаны требования безопасности к городской среде. Нужно, чтобы у художников было как можно меньше бюрократических барьеров.
Напомним, скульптуру «Трибуна поэта» открыли 15 декабря в парке Маяковского в рамках фестиваля «ЧÖ». Мы писали, как она выглядит и в чем ее смысл.