В Парке Маяковского появится новый арт-объект фестиваля «ЧÖ»

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15 декабря в Парке Маяковского представят новый объект паблик-арт фестиваля «ЧÖ» — инсталляцию «Трибуна поэта» художника Эдуарда Кубенского.
Эдуард Кубенский — екатеринбургский художник, руководитель издательства Tatlin об архитектуре, искусстве и дизайне. Еще в 2013 году инсталляцию «Трибуна поэта» он хотел разместить у Центральной библиотеки имени Белинского. Но по техническим причинам этого сделать не удалось: под площадкой находилась канализация. Спустя 8 лет арт-объект поставят в Парке Маяковского в рамках фестиваля «ЧÖ».
«Трибуна — это политический объект. Мне хотелось эту тему развить в поэтическом контексте. Концепция арт-объекта заключалась в словах Евтушенко: „Поэт в России больше, чем поэт“. Трибуна будет без перил, чтобы человек, который поднимался бы на нее и читал там стихи, чувствовал опасность. Ведь в любой момент его могут осудить», — рассказал нам об арт-объекте Эдуард Кубенский.
На презентации скульптуры также пройдут открытые чтения стихов. Принять в них участие может любой желающий. Хедлайнерами мероприятия станут екатеринбургские поэты Наум Блик, Егана Джаббарова, директор арт-галереи Ельцин центра Илья Шипиловских. Вход на мероприятие свободный, но необходимо зарегистрироваться.
Напомним, «ЧÖ» — уральский паблик-арт фестиваль от компании «Атомстройкомплекс». В этом году он стартовал 3 августа с темой «Город в лесах». Поэтому большая часть художественных проектов находится в удаленных районах города.
Ранее мы общались с Эдуардом Кубенским об издательстве Tatlin.
Источник: «ЧО»