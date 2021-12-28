Развлекательная программа курорта «Роза Хутор» на новогодние праздники

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Проводить 2021 год гостям горнолыжного курорта «Роза Хутор» поможет оркестр ТВ Band и аниматоры. Начиная с 20:00 вплоть до 01:00 на площади у Ратуши зажигательные сеты исполнят DJ Rich Rudeboyz и Pasha Bronx. В 20:30 к празднику присоединится уличный театр «Черный квадрат». А после традиционного выступления Президента России Владимира Путина, ровно в полночь, небо над курортом раскрасит праздничный фейерверк.
Дополнит новогоднюю программу курорта прибытие на железнодорожную станцию «Роза Хутор» сказочного поезда Деда Мороза из Великого Устюга. Он появится на перроне 31 декабря в 20:30, чтобы поздравить гостей курорта с Новым годом. По заранее купленным билетам можно будет посетить и его передвижную резиденцию, согреться горячим чаем, отправить новогоднюю открытку в любой уголок России и получить подарок. В 03:10 1 января состав отправится дальше по маршруту, чтобы принести новогоднюю сказку в другие города нашей страны.
Развлекательная программа продлится на курорте до 6 января. Каждый вечер на площади Ратуши будет проходить яркое лазерное шоу. Во время новогодних каникул гости также смогут послушать выступления уличного оркестра и музыкальные сеты известных диджеев. На террасе отеля «Рэдиссон» откроется резиденция Деда Мороза, которая будет работать с 31 декабря до 6 января с 11:30 до 15:30.