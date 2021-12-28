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Развлекательная программа курорта «Роза Хутор» на новогодние праздники
Развлекательная программа курорта «Роза Хутор» на новогодние праздники
Сочи

Развлекательная программа курорта «Роза Хутор» на новогодние праздники

Проводить 2021 год гостям горнолыжного курорта «Роза Хутор» поможет оркестр ТВ Band и аниматоры. Начиная с 20:00 вплоть до 01:00 на площади у Ратуши зажигательные сеты исполнят DJ Rich Rudeboyz и Pasha Bronx. В 20:30 к празднику присоединится уличный театр «Черный квадрат». А после традиционного выступления Президента России Владимира Путина, ровно в полночь, небо над курортом раскрасит праздничный фейерверк.

Дополнит новогоднюю программу курорта прибытие на железнодорожную станцию «Роза Хутор» сказочного поезда Деда Мороза из Великого Устюга. Он появится на перроне 31 декабря в 20:30, чтобы поздравить гостей курорта с Новым годом. По заранее купленным билетам можно будет посетить и его передвижную резиденцию, согреться горячим чаем, отправить новогоднюю открытку в любой уголок России и получить подарок. В 03:10 1 января состав отправится дальше по маршруту, чтобы принести новогоднюю сказку в другие города нашей страны.

Развлекательная программа продлится на курорте до 6 января. Каждый вечер на площади Ратуши будет проходить яркое лазерное шоу. Во время новогодних каникул гости также смогут послушать выступления уличного оркестра и музыкальные сеты известных диджеев. На террасе отеля «Рэдиссон» откроется резиденция Деда Мороза, которая будет работать с 31 декабря до 6 января с 11:30 до 15:30.

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