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Директор Парка Маяковского Павел Зубакин рассказал о том, как изменится парк в 2022 году во время пресс-конференции ТАСС:
В конце декабря откроют колесо обозрения, хотя изначально его хотели запустить в сентябре;
В следующем году начнется реконструкция летнего Театра эстрады. Восстановительные работы также планировали еще в 2021 году, но по техническим причинам их продлили;
Зоны около входа на улице Щорса, где сейчас трудная проходимость в парк, благоустроят к началу теплого сезона. Пока сотрудники провели эскизирование и обмеры, а также приступили к проектированию;
В Парке Маяковского построят и площадку для выгула собак. «Мы провели опрос среди посетителей, сформировали мнение в отношении того, где она может находиться. Эта площадка будет недалеко от площади Памяти. И в следующем году мы с началом строительного сезона начнем строительно-монтажные работы и монтаж оборудования для этой зоны», — рассказал Павел Зубакин.
Следующим летом проведут реновацию детской площадки у центрального входа в парк;
К середине лета завершат работы по обновлению «народного» спортзала под открытым небом. «Будет полностью новая локация. Мы проведем благоустройство под залом — будет выровнена площадка, а все тренажеры заменят на новые», — поделился Зубакин.
Продлят и расширят тропинки, которые создали в этом году;
Весной в Парке Маяковского заработают бесплатные туалеты.
Мы рассказывали, как будет выглядеть Парк Маяковского после реконструкции.