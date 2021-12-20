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Планы

ПланыРеконструкция летнего театра эстрады и колесо обозрения: Как изменится Парк Маяковского

АвторАнастасия Дубинкина
РедакторСоня Глухова

Директор Парка Маяковского Павел Зубакин рассказал о том, как изменится парк в 2022 году во время пресс-конференции ТАСС:

 В конце декабря откроют колесо обозрения, хотя изначально его хотели запустить в сентябре;

 В следующем году начнется реконструкция летнего Театра эстрады. Восстановительные работы также планировали еще в 2021 году, но по техническим причинам их продлили;

 Зоны около входа на улице Щорса, где сейчас трудная проходимость в парк, благоустроят к началу теплого сезона. Пока сотрудники провели эскизирование и обмеры, а также приступили к проектированию;

 В Парке Маяковского построят и площадку для выгула собак. «Мы провели опрос среди посетителей, сформировали мнение в отношении того, где она может находиться. Эта площадка будет недалеко от площади Памяти. И в следующем году мы с началом строительного сезона начнем строительно-монтажные работы и монтаж оборудования для этой зоны»,  — рассказал Павел Зубакин.

 Следующим летом проведут реновацию детской площадки у центрального входа в парк;

 К середине лета завершат работы по обновлению «народного» спортзала под открытым небом. «Будет полностью новая локация. Мы проведем благоустройство под залом — будет выровнена площадка, а все тренажеры заменят на новые», — поделился Зубакин.

 Продлят и расширят тропинки, которые создали в этом году;

 Весной в Парке Маяковского заработают бесплатные туалеты.

Мы рассказывали, как будет выглядеть Парк Маяковского после реконструкции.

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