Мультилуг и тематические кластеры: Как будет выглядеть Парк Маяковского после реконструкции
Команда Парка Маяковского представила обновленный мастер-план территории. Подготовка к реновации по проекту голландского конструкторского бюро SVESMI стартовала еще в 2020 году, но актуальный план работы готов только сейчас. В нем учтен ландшафт парка и изменения, которые уже сделаны. Следующим этапом работы над реконструкцией парка станет разработка детального эскиза, технического задания и проектно-сметной документации.The Village Екатеринбург рассказывает, каким будет Парк Маяковского после реконструкции.
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В обновленной концепции учтены изменения вокруг парка, например, благоустроенная набережная и проект острова посреди Исети с жилым комплексом «Малая Голландия». На территории самого парка тоже появились изменения: добавились спортивно-игровой кластер, детские площадки, зона аттракционов и летний Театр эстрады, который не обновляли с советских времен. Его реконструкция запланирована уже на 2022 год, архитектурную концепцию разработало бюро «Мастерская Никиты Жилякова». Авторы проекта хотят максимально сохранить историческую форму площадки и в качестве основного материала использовать натуральное дерево.
Новое зонирование предполагает градиент шума: от «тихого» мультифункционального луга у ЖК Clever park до «шумной» площадки с аттракционами, которая будет расположена в фан-зоне. Также в парке будут выделены 10 входов с учетом развития инфраструктуры вокруг новых маршрутов. При этом весь лесной массив Парка Маяковского сохранится, появятся только новые посадки — цветники и клумбы, кустарники, розарий.
В новом мастер-плане учтены этапы реконструкции — по предварительным данным, она может занять три-четыре года после полной готовности проекта. Парк при этом закрываться не будет. Первыми будут реконструированы входная группа, центральная аллея и фонтанная площадь, мультифункциональный луг. Перед центральной аркой появится овальная входная площадь, которая соединит подземный переход с главным входом в парк. По бокам центральной аллеи появятся новые цветники и уютные зоны отдыха. Партерный парк слева от нее будет выполнен во французском стиле — территорию поделят на кластеры с различным наполнением: от детских лабиринтов и скейт-парка до музейного комплекса и танцплощадки. Многофункциональный луг будет выполнен в английском стиле — как природная зеленая зона для отдыха и пикников. А на площади в центре парка появится интерактивный фонтан, вокруг которого построят овальный павильон со смотровой площадкой и амфитеатром. Причем на месте фонтана можно будет устанавливать мобильную сцену для наиболее крупных городских мероприятий, а зрители смогут расположиться на центральной аллее.
В мастер-плане учитывается не только эстетика общественного пространства, но и монетизация функциональных зон. Финансирование масштабной реконструкции планируется получить в рамках концессии: инвестор кредитует парк и получает часть прибыли от доходов парка, например, с зоны аттракционов.
Изображения: SVESMI