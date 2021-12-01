Мультилуг и тематические кластеры: Как будет выглядеть Парк Маяковского после реконструкции

В новом мастер-плане учтены этапы реконструкции — по предварительным данным, она может занять три-четыре года после полной готовности проекта. Парк при этом закрываться не будет. Первыми будут реконструированы входная группа, центральная аллея и фонтанная площадь, мультифункциональный луг. Перед центральной аркой появится овальная входная площадь, которая соединит подземный переход с главным входом в парк. По бокам центральной аллеи появятся новые цветники и уютные зоны отдыха. Партерный парк слева от нее будет выполнен во французском стиле — территорию поделят на кластеры с различным наполнением: от детских лабиринтов и скейт-парка до музейного комплекса и танцплощадки. Многофункциональный луг будет выполнен в английском стиле — как природная зеленая зона для отдыха и пикников. А на площади в центре парка появится интерактивный фонтан, вокруг которого построят овальный павильон со смотровой площадкой и амфитеатром. Причем на месте фонтана можно будет устанавливать мобильную сцену для наиболее крупных городских мероприятий, а зрители смогут расположиться на центральной аллее.