Розыгрыш подарков от ИКЕА

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Вот уже больше двадцати лет ИКЕА в России старается изменить быт людей к лучшему: предлагает практичные и оригинальные решения для дома по доступным ценам, внимательно относится к вопросам экологии и ответственного потребления, и даже помогает найти нужные слова.
Специально для читателей The Village ИКЕА Нижний Новгород разыграет к Новому году три комплекта стильных шопперов с сюрпризами, которые придутся по душе настоящим ценителям шведского магазина. В каждый из подарочных наборов входит белая сумка-шоппер, мини-версия знаменитой желтой сумки для покупок, в которой можно хранить приятные мелочи, и силиконовый браслет.
Прочитать условия розыгрыша и поучаствовать в нем можно в инстаграме The Village Нижний Новгороде.
С 23 декабря по 19 января в ИКЕА проходит зимняя распродажа, где вы найдете полезные товары для любимого дома по самой привлекательной цене. А куда сложить покупки, вы уже знаете!