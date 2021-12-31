Розыгрыш супер-постера от The Village

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Традиционно завершаем адвент-календарь подарком от самой редакции! В этом году мы сделали совместно с нижегородским художником Димой Курбатовым к Новому году стильные настенные постеры, чтобы дарить их друзьям и партнерам редакции, а также дали возможность приобрести несколько экземпляров всем желающим (это по-прежнему можно сделать, написав нам в директ инстаграма).
Сегодня в нашем адвенте объявляем блиц-розыгрыш одного из них постеров в красивом тубусе. Таких произведено всего 30 штук, можно сказать, эксклюзив!
Условия розыгрыша традиционно описаны в основном посте и донельзя просты:
Всех с наступающим и удачи!