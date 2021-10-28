Салоны сотовой связи и оптики на Новом Арбате нарушили карантин. Им грозят штрафы

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Представители Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) заявили, что салоны мобильной связи «Билайн» и «Мегафон», а также магазин оптики «Айкрафт», расположенные по адресу Новый Арбат, 13, работали вопреки действующим с 28 ноября карантинным нормам.
Нарушителям грозит штраф в 300 тысяч рублей, а если выяснится, что работа магазинов нанесла вред здоровью людей, штраф может возрасти до одного миллиона рублей. Также салоны могут закрыть на срок до 90 дней.
Торговые точки на Новом Арбате стали первыми нарушителями карантина в Москве.
Дни с 28 октября по 7 ноября в городе признаны нерабочими. На это время приостанавливается работа всех предприятий и организаций, за исключением тех, что обеспечивают функционирование городской инфраструктуры и чья деятельность не может быть прекращена. Кроме того, работать продолжат продовольственные магазины, медицинские учреждения, аптеки, а также театры и музеи, в которые можно будет попасть по QR-кодам при условии заполняемости зала не более чем на 50 %.
Источник: ТАСС