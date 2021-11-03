Москвичи стали заселяться в отели ради ресторанов, которые работают в локдаун
Из-за локдауна исторический музей открыл сбор донатов
Руководство Punk Fiction опровергло возможное закрытие
Спрос на алкоголь среди жителей Москвы вырос после объявления локдауна
Салоны сотовой связи и оптики на Новом Арбате нарушили карантин. Им грозят штрафы
Kixbox проведет распродажу во время локдауна со скидками до 70 %
Московский зоопарк открыл павильоны для посетителей с QR-кодом
Московские алкомаркеты закроются в нерабочие дни. Такого не было даже при локдауне в 2020 году
Волонтеры будут доставлять пожилым москвичам продукты и лекарства в нерабочие дни
Федеральные учреждения культуры будут закрыты в нерабочие дни
Forbes: Мэрия Москвы хочет ввести краткосрочный локдаун во время нерабочей недели
Forbes: Московская мэрия обсуждает новый локдаун для непривитых
Британский словарь Collins назвал «локдаун» словом года. У института Пушкина другая версия