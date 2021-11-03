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Москвичи стали заселяться в отели ради ресторанов, которые работают в локдаун
3 ноября 2021

Москвичи стали заселяться в отели ради ресторанов, которые работают в локдаун

Из-за локдауна исторический музей открыл сбор донатов
31 октября 2021

Из-за локдауна исторический музей открыл сбор донатов

обновлено31 октября 2021

Руководство Punk Fiction опровергло возможное закрытие

Спрос на алкоголь среди жителей Москвы вырос после объявления локдауна
30 октября 2021

Спрос на алкоголь среди жителей Москвы вырос после объявления локдауна

28 октября 2021

Салоны сотовой связи и оптики на Новом Арбате нарушили карантин. Им грозят штрафы

Kixbox проведет распродажу во время локдауна со скидками до 70 %
28 октября 2021

Kixbox проведет распродажу во время локдауна со скидками до 70 %

Московский зоопарк открыл павильоны для посетителей с QR-кодом
обновлено8 ноября 2021

Московский зоопарк открыл павильоны для посетителей с QR-кодом

27 октября 2021

Московские алкомаркеты закроются в нерабочие дни. Такого не было даже при локдауне в 2020 году

25 октября 2021

Волонтеры будут доставлять пожилым москвичам продукты и лекарства в нерабочие дни

24 октября 2021

Федеральные учреждения культуры будут закрыты в нерабочие дни

20 октября 2021

Forbes: Мэрия Москвы хочет ввести краткосрочный локдаун во время нерабочей недели

17 июня 2021

Forbes: Московская мэрия обсуждает новый локдаун для непривитых

обновлено11 ноября 2020

Британский словарь Collins назвал «локдаун» словом года. У института Пушкина другая версия