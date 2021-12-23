Соседский Новый год во дворе «домов-гребенок»

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Во дворе «домов-гребенок» на Ленина, 52-54, проведут соседский Новый год. В программе мероприятия — спектакль, украшение елки и создание светового замка во дворе.
Участие в организации праздника примут Сергей Каменский, директор Музея истории Екатеринбурга, и городские художники.
24 декабря на втором этаже Ленина, 52, пройдет творческая мастерская, где горожане будут создавать декорации для новогоднего спектакля и мастерить украшения для елки. Субботник пройдет с новогодней музыкой.
25 декабря участники напишут новогодний сценарий и продолжат работу над декорациями с чаепитием. Если у желающих есть материалы для поделок или украшения, их тоже можно принести.
26 декабря в 11:00 во дворе Ленина, 52-54, установят новогоднюю елку и световую инсталляцию екатеринбургской художницы Оксаны Анчаровой в виде замка. Также пройдет генеральная репетиция соседского представления. А в 17:00 торжественно состоится праздник во дворе вместе со спектаклем, новогодней лотереей и украшением елки.
Вход свободный. На мероприятие могут прийти не только жители Ленина, 52, но и другие горожане.