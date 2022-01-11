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В этом году курорты Краснодарского края планируют принять не менее 17 миллионов туристов. По итогам 2021 года регион принял порядка 16,5 миллионов отдыхающих. Около 40% турпотока пришлось на межсезонье. В связи с этим долю туристов, отдыхающих в регионе не в сезон, увеличат до 50%.
Также к началу предстоящего летнего сезона приведут к единому облику и мировым стандартам как минимум половину всех пляжей. Помимо этого, перед министерством и бизнесом стоит задача по внедрению стандартов «Все включено» и «Ультра все включено», что станет стимулом для развития всех отраслей экономики края, так как основной упор в стандарте сделан именно на продукцию местного производства.