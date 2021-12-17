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Сочи

Цифра дняВ Краснодарском крае оборудовали 68 зимних пляжей

Чтобы создать комфортные условия в межсезонье, на курортах Краснодарского края оборудовали 68 зимних пляжей. Вместо летних шезлонгов на пляжах Анапы, Сочи, Геленджика и Новороссийска поставили лавочки и удобные кресла. Теперь здесь можно не только прогуляться и подышать свежим воздухом, но и отдохнуть.

Помимо этого, установили праздничные инсталляции и сделали новогоднее оформление. Приморские города уже готовы встречать туристов в период новогодних каникул — планируется принять около 400 тысяч человек.

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