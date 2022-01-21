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В краснодарском ресторане Studio 64 пройдет коктейльный гастроужин
В краснодарском ресторане Studio 64 пройдет коктейльный гастроужин
Сочи

В краснодарском ресторане Studio 64 пройдет коктейльный гастроужин

3 февраля, в 20:00, в краснодарском ресторане Studio 64 пройдет коктейльный гастроужин, приуроченный к китайскому Новому году.

Гостей ждут атмосфера Азии, пять паназиатских блюд от Артема Фомичева, три фирменных коктейля от московских гостей: бар-менеджера ресторана Koji и Lucky Izakaya Bar Артура Мирасова и бармена ресторана Koji Андрея Шипкова. Также два коктейля приготовит бар-менеджер Studio 64 Сергей Караваев. Стоимость гастроужина составит 3500 рублей.

Забронировать столик можно по телефону:
8 (918) 023-64-64. Количество мест ограничено.

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