В Красную Поляну запретили въезд на автомобилях без зимней резины

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В Красную Поляну запретили въезд на автомобилях без зимних шин. Проехать на горнолыжные курорты теперь можно будет только на машинах, оборудованных согласно техническому регламенту. А чтобы снизить транспортную нагрузку в горном кластере, подготовили перехватывающие парковки.
Парковки расположены в районе железнодорожных вокзалов. Любой желающий может пересесть на электропоезд «Ласточка». Возле железнодорожного вокзала «Адлер» оборудована парковка на 400 мест, у вокзала «Имеретинский курорт» — на 100 мест. Также в горном кластере перехватывающая парковка на 100 машиномест будет функционировать в районе железнодорожной станции Эсто-Садок. Помимо этого, на территории курортов «Роза Хутор», «Газпром» и «Красная Поляна» есть парковки, вмещающие почти пять тысяч автомобилей.