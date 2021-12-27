В рамках «ИМИ.Сцены» в Краснодаре пройдет шоукейс-концерт локальных групп

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В начале апреля 2022 года «ИМИ.Сцена» (Институт музыкальных инициатив — независимая организация, развивающая музыкальную индустрию в России) приедет в Краснодар, чтобы познакомиться с участниками локальных сцен и представить их музыкальным экспертам, которые поделятся опытом с местным сообществом.
ИМИ приедет в Краснодар вместе с промоутерами, организаторами фестивалей, работниками лейблов, звукорежиссерами и другими игроками индустрии. Среди экспертов: Сергей Мудрик («Вечерний Ургант»), PLC, Денис Глазин, Кирилл Диденок (DNK Music), Артур @iamfirstfeel, Надя Самодурова (Moscow Music Week), Ангелина Стипиди («Стереопикник»), Артур Сергеев, Евгений Щукин (Fuselab), Миша Курилов (ЦСИ «Типография»).
В рамках «ИМИ.Сцены» также пройдет шоукейс-концерт локальных групп, задача которого разрушить стереотип о том, что музыкальная индустрия существует только в столицах. Заявки на участие принимаются на сайте до 27 февраля.