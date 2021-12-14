В «Сочи Парке» состоится премьера циркового спектакля

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Серию новогодних сюрпризов в «Сочи Парке» откроет зрелищное представление «Секретная служба Деда Мороза. Операция Морозовы», которое можно увидеть с 24 по 30 декабря.
В часовом спектакле оригинального жанра сочетаются зрелищные цирковые трюки, клоунада, полеты на батутах и жонглирование. Посещение спектакля входит в единый билет. Кроме того, действует еще одно предложение — билет только на представление «Секретная служба Деда Мороза. Операция Морозовы» без посещения парка.
Новогоднюю сказку о семье Морозовых зрители увидят в «Сочи Парк Арене», вход в шатер возможен по qr-коду. Подробности и расписание представлений на сайте.