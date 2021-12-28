В Сочи после праздников проведут экологическую акцию «Елку в переработку»

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После новогодних праздников жители Сочи могут принять участие в экологической акции «Елку в переработку», организатором которой выступил эколого-биологический центр.
Утилизировать натуральные ели можно будет с 10 по 23 января в экоцентре по адресу: Альпийская, 5. Перед сдачей на переработку елку следует освободить от мишуры и украшений. Главный символ Нового года будет переработан в щепку, которая послужит утоплением вольеров для животных или декоративным материалом для ландшафтного дизайна.