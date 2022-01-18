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Сочи

В Сочи появился первый таксопарк из электромобилей

В Сочи, на федеральной территории Сириус, расположился первый таксопарк из электромобилей. В нем задействовано 30 машин Tesla и JAC.

Воспользоваться электротакси можно в центре Сочи, Адлере, Красной Поляне и Сириусе. Заказать машину — в Яндекс.Такси. В скором времени клиент сможет выбрать не только класс автомобиля, но и его тип — машину с бензиновым двигателем или электрокар. Заряда электромобиля хватает на 300 километров.

Также запланировано развитие инфраструктуры зарядных станций. Сейчас в Сочи расположено четыре быстрые электрозаправочные станции, одна из которых находится на курорте «Роза Хутор», вторая — в Центральном Сочи, рядом с гостиницей Pullman, и еще две — в Имеретинской низменности. Они позволяют зарядить автомобиль за 30-40 минут. Помимо этого, в апреле запустят первый электробус на городском маршруте общественного транспорта.

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