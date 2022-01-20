В Сочи создадут археологический парк под открытым небом

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В Сочи, на улицах Кооперативная, Войкова, Москвина и Орджоникидзе сохранились объекты историко-культурного наследия, в число которых входят остатки крепостной стены форта Александрия, дом купца Политиди, Сочинский маяк, дача Воронова, собор Михаила Архангела, казначейство и бывшее здание Индо-Европейского телеграфа. В настоящий момент готовится конкурс на лучший проект благоустройства центральных улиц города.
Также на этой территории создадут тематическую рекреационную историко-культурную зону с возможностью проведения археологических работ. Помимо этого, здесь будет располагаться археологический парк как интерактивный филиал Музея истории города-курорта Сочи под открытым небом.