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Сочи

В Сочи запустят праздничный поезд «Новогодняя ночь»

В ночь с 31 декабря по 1 января «РЖД» запустит специальный состав «Новогодняя ночь», курсирующий по маршруту «Сочи — Роза Хутор — Сочи».

Поезд №921 «Новогодняя ночь» отправится со станции 31 декабря в 18:30. Посадка также будет осуществляться на станциях «Хоста» и «Адлер». На станцию «Роза Хутор» поезд прибудет 31 декабря в 20:05, где будет находиться до 03:20 1 января. Возвратится поезд в Сочи 1 января в 05:00.

Поезд оформлен в ретро-стиле 70-х годов, в котором есть вагон-ресторан, вагон-бар и караоке. Также в составе вагоны с местами для сидения, общие и плацкартные. Стоимость новогоднего круиза составит от 389 рублей. Приобрести билеты можно в железнодорожных кассах, на сайте и в мобильном приложении, для этого необходимо задать на странице поиска маршрут «Сочи — Сочи-Туристическая». Помимо этого, на сайте «РЖД Тур» можно приобрести готовый тур, в который входит железнодорожная перевозка, экскурсионная программа с гидом, трансфер и питание.

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