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Xiaomi запускает проект «Xiaomi - это по любви»
Xiaomi запускает проект «Xiaomi - это по любви»
ПРОМО

Xiaomi запускает проект «Xiaomi - это по любви»

АвторЮг Specials

В преддверии новогодних праздников Xiaomi хочет, чтобы каждый поверил в чудо и запускает проект «Xiaomi» - это по любви». Компания приготовила более 55 000 подарков. И у каждого есть два способа их получить:

1. Купить горячий напиток «с собой» в кофейне Saint Americano на ул. Воровского 20/2, ввести LOVE-код со стаканчика на сайте и ждать подарок от Xiaomi.

Стоит обратить внимание, что в каждой кофейне свой список напитков с LOVE-кодами. Количество стаканчиков ограничено!

Кроме того, при голосовой оплате заказа картой Visa пользователи в течение трех месяцев получат кешбэк 10 % внутри сервиса. Он автоматически спишется при следующем заказе еды с помощью виртуальных ассистентов Салют.

2. НаКЛИКать подарок с помощью киберсердца на сайте. Каждый день 24 счастливчика смогут выиграть одно из устройств Xiaomi или скидку на покупки. Количество кликов неограниченно, поэтому В этой игре проигравших не будет. К тому же, каждый участник получает гарантированный подарок - клевый новогодний стикерпак для Telegram.

Акция продлится до 10 января.

Не откладывай любовь на завтра!

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