14 февраля 2021
В Москве и Санкт-Петербурге девушки выстроились в «цепь солидарности» в поддержку политзаключенных
обновлено8 февраля 2021
Павла Крисевича арестовали на 25 суток. После того, как он отсидел 14 суток из-за акции о полицейском произволе
30 ноября 2020
Активиста, устроившего акцию в образе Христа, облили зеленкой. От него потребовали извиниться на коленях
9 ноября 2020
В Москве и Подмосковье будут забирать вторсырье из дома со скидкой. Акцию проведут Colgate и «Собиратор»
обновлено6 ноября 2020
Активист устроил акцию в поддержку политзаключенных у здания ФСБ. Его арестовали на 15 суток
4 ноября 2020
Активистки запустили акцию после игры «Что? Где? Когда?» с Михаилом Скипским. Его обвиняют в харассменте
обновлено13 октября 2020
За акцию Pussy Riot с радужными флагами сегодня задержали уже трех человек. Среди них — мундеп Люся Штейн
15 сентября 2020
В честь юбилея Burger Heroes вернули в меню пять культовых бургеров. Среди них есть The Village
15 сентября 2020