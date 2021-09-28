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«Эклерная Клер» устроит День шведской булки и скандинавский маркет
28 сентября 2021

«Эклерная Клер» устроит День шведской булки и скандинавский маркет

26 июня 2021

В Москве задержали участников акции КПРФ против обязательной вакцинации

В Москве и Санкт-Петербурге девушки выстроились в «цепь солидарности» в поддержку политзаключенных
14 февраля 2021

В Москве и Санкт-Петербурге девушки выстроились в «цепь солидарности» в поддержку политзаключенных

обновлено8 февраля 2021

Павла Крисевича арестовали на 25 суток. После того, как он отсидел 14 суток из-за акции о полицейском произволе

1 декабря 2020

S7 Airlines будет начислять мили тем, кто пригласит врачей в программу лояльности

«Ночлежка» запустила сбор подарков для бездомных
1 декабря 2020

«Ночлежка» запустила сбор подарков для бездомных

30 ноября 2020

Активиста, устроившего акцию в образе Христа, облили зеленкой. От него потребовали извиниться на коленях

«Хлебозавод» устроит дни осознанного потребления
26 ноября 2020

«Хлебозавод» устроит дни осознанного потребления

9 ноября 2020

В Москве и Подмосковье будут забирать вторсырье из дома со скидкой. Акцию проведут Colgate и «Собиратор»

обновлено6 ноября 2020

Активист устроил акцию в поддержку политзаключенных у здания ФСБ. Его арестовали на 15 суток

5 ноября 2020

В России стартовала экоакция «Зеленая пятница»

4 ноября 2020

Активистки запустили акцию после игры «Что? Где? Когда?» с Михаилом Скипским. Его обвиняют в харассменте

16 октября 2020

«Лента» проведет акцию в поддержку бездомных

В Москве задержали еще одну участницу акции Pussy Riot с радужными флагами
15 октября 2020

В Москве задержали еще одну участницу акции Pussy Riot с радужными флагами

Активисты провели акцию против застройки ТЭЦ Трехгорной мануфактуры
14 октября 2020

Активисты провели акцию против застройки ТЭЦ Трехгорной мануфактуры

За акцию Pussy Riot с радужными флагами сегодня задержали уже трех человек. Среди них — мундеп Люся Штейн
обновлено13 октября 2020

За акцию Pussy Riot с радужными флагами сегодня задержали уже трех человек. Среди них — мундеп Люся Штейн

19 сентября 2020

На Лубянке задержали участников акции памяти Тесака

В честь юбилея Burger Heroes вернули в меню пять культовых бургеров. Среди них есть The Village
15 сентября 2020

В честь юбилея Burger Heroes вернули в меню пять культовых бургеров. Среди них есть The Village

KFC выпустил выпустил новую серию железных баскетов и худи в коллаборации с художницей Антонией Лев
15 сентября 2020

KFC выпустил выпустил новую серию железных баскетов и худи в коллаборации с художницей Антонией Лев

На Cosmoscow проведут акцию-перформанс об осознанном потреблении
8 сентября 2020

На Cosmoscow проведут акцию-перформанс об осознанном потреблении

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