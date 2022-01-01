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The Village Екатеринбург выпустил январские заставки — на них фразы, которые после ввода «2022 это» продолжил Т9 на девайсах сотрудников редакции.
Все изображения можно скачать по ссылке. Девять заставок с фразами про 2022 год доступны на двух фонах.
Редакционные заставки для следующих месяцев будут создаваться вместе с фотографами, художниками, партнерами и читателями.
Напомним, что этой осенью The Village Екатеринбург начал создавать для своих читателей календари на обои телефона. Предыдущий выпуск заставок мы делали на основе зимних кадров из архива «Дома Метенкова».
Есть идея для календаря? Пиши нам: ekb@the-village.ru.
Источник и изображения: The Village Екатеринбург