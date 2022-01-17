За день сочинский дендрарий посетили более шести тысяч человек

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Впервые в сочинском дендрарии провели акцию в честь Дня заповедников и национальных парков. Так, 11 января дендрарий организовал бесплатный вход для жителей и гостей курорта, тем самым побив рекорд по количеству посетителей.
В первые часы работы в парк зашли около двух тысяч человек. В течение дня поток людей не уменьшался, и за день дендрарий посетили более шести тысяч туристов.
Акцию в День заповедников и национальных парков планируют сделать ежегодной. Также бесплатно можно было посетить 33 водопада и башню на горе Ахун.