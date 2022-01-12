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Сочи

Жители Сочи примут участие в опросе о будущем Завокзального района

Разработка предварительной концепции комплексного развития и благоустройства Завокзального района стартовала в декабре 2021 года. Работа подразумевает несколько этапов в течение пяти месяцев. Первый этап предусматривает опрос горожан.

Опрос поможет учесть мнение жителей, их опыт проживания и использования территории, выявить любимые места для отдыха и прогулок на районе, основные пути и маршруты, проанализировать запросы, выявить особенности территории, поближе познакомиться с будущими пользователями общественных пространств и определить активных интересантов развития района.

Принять участие в опросе можно по ссылке

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