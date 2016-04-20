В Новой Третьяковке пройдет концерт Sound Up к 100-летию революции
Также гости вечеринки смогут посетить выставку «Некто 1917»
Патриарх Кирилл — о «перемоловшей интеллигенцию мясорубке» XX века
Глава РПЦ обвинил интеллигенцию в революции 1917 года
«Рвануло бы так или иначе»: Историк Борис Колоницкий — о революции 1917 годаПочему 100 лет назад в России была свержена царская власть и как череда кризисов привела страну к Гражданской войне
«Рвануло бы так или иначе»: Историк Борис Колоницкий — о революции 1917 года Почему 100 лет назад в России была свержена царская власть и как череда кризисов привела страну к Гражданской войне
Запретить снос построенных до 1917 года зданий (обновлено)
С таким предложением выступили в комиссии по градостроительству