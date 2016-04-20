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МЫ В СОЦСЕТЯХ

В Новой Третьяковке пройдет концерт Sound Up к 100-летию революции

Также гости вечеринки смогут посетить выставку «Некто 1917»

В Новой Третьяковке пройдет концерт Sound Up к 100-летию революции

Патриарх Кирилл — о «перемоловшей интеллигенцию мясорубке» XX века

Глава РПЦ обвинил интеллигенцию в революции 1917 года

Патриарх Кирилл — о «перемоловшей интеллигенцию мясорубке» XX века

«Рвануло бы так или иначе»: Историк Борис Колоницкий — о революции 1917 года

«Рвануло бы так или иначе»: Историк Борис Колоницкий — о революции 1917 годаПочему 100 лет назад в России была свержена царская власть и как череда кризисов привела страну к Гражданской войне

«Рвануло бы так или иначе»: Историк Борис Колоницкий — о революции 1917 года

«Рвануло бы так или иначе»: Историк Борис Колоницкий — о революции 1917 года
Почему 100 лет назад в России была свержена царская власть и как череда кризисов привела страну к Гражданской войне

Запретить снос построенных до 1917 года зданий (обновлено)

С таким предложением выступили в комиссии по градостроительству

Запретить снос построенных до 1917 года зданий (обновлено)