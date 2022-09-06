«Ротонда»: Петербургским школьникам угрожают отчислением за отказ посещать «Разговоры о важном»
Инициатива дня: Точки гумпомощи в Ереване для пострадавших при обстрелах со стороны Азербайджана
В Госдуме теперь хотят штрафовать не только иноагентов, но и тех, кто «намеревается» ими стать
В Петербурге пытаются распустить муниципальный совет, который предложил Путину уйти в отставку
Литва, Латвия, Эстония и еще шесть стран ЕС больше не принимают документы на оформление туристических виз от россиян
Армения обвинила Азербайджан в обстреле приграничных населенных пунктов. До этого территорию республики не атаковали
На концерте группы «Ленинград» в Москве двое зрителей упали с трибуны. Одна из пострадавших умерла в больнице
«Сфотографируйте меня [с бюллетенем]. Начальство попросило»: Что происходит на довыборах мундепов в Петербурге
Вчера на ВДНХ запустилось «Солнце Москвы» — самое большое колесо обозрения в Европе. И сразу же сломалось
На депутатов, которые обвинили Путина в госизмене, составили протокол о «дискредитации власти»
Британская группа отказалась выступать на фестивале в Белграде, потому что его организовали россияне
Монеточку объявили в розыск. Ранее суд взыскал с певицы полмиллиона рублей за якобы плагиат в песне «Мама, я не зигую»
Мундепы из Петербурга попросили Госдуму обвинить Путина в госизмене и отстранить его от должности из-за «спецоперации»
Силовики пришли с обысками к журналистам и активистам, которых подозревают в сотрудничестве с экс-депутатом Пономаревым
Из методичек к урокам патриотизма «Разговоры о важном» убрали информацию об Украине и «спецоперации»
Заслуженную артистку России Татьяну Рудину оштрафовали по статье о дискредитации армии из-за поста в соцсетях
Песков прокомментировал приговор журналисту Ивану Сафронову, осужденному на 22 года колонии строгого режима