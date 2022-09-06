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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Не на сезон, а навсегда». Сегодня, 17 сентября, в K-30 пройдет последняя вечеринка

«Не на сезон, а навсегда». Сегодня, 17 сентября, в K-30 пройдет последняя вечеринка

«Ротонда»: Петербургским школьникам угрожают отчислением за отказ посещать «Разговоры о важном»

«Ротонда»: Петербургским школьникам угрожают отчислением за отказ посещать «Разговоры о важном»

Сегодня и завтра — последние дни работы уникальной галереи «На Шаболовке»

Сегодня и завтра — последние дни работы уникальной галереи «На Шаболовке»

Видео дня: Новый клип Оксимирона «Ойда»

обновлено

Видео дня: Новый клип Оксимирона «Ойда»

На новый трек Оксимирона пожаловались в СК и Генпрокуратуру

На новый трек Оксимирона пожаловались в СК и Генпрокуратуру

В следующую субботу в Открытом пространстве состоится третий московский Психгорфест

В следующую субботу в Открытом пространстве состоится третий московский Психгорфест

Минюст исключил из реестра иноагентов правозащитный проект «Апология»

Минюст исключил из реестра иноагентов правозащитный проект «Апология»

Зарплаты российских айтишников начали снижаться

Зарплаты российских айтишников начали снижаться

В России отменяют праздничные мероприятия на Дни городов из-за *****

В России отменяют праздничные мероприятия на Дни городов из-за *****

Сенаторка США Пелоси, которая летом посетила Тайвань, приедет в Армению

Сенаторка США Пелоси, которая летом посетила Тайвань, приедет в Армению

В 15 городах России пройдет фестиваль документального кино о новой культуре Beat Weekend

В 15 городах России пройдет фестиваль документального кино о новой культуре Beat Weekend

Швейцария приостановила действие упрощенного порядка выдачи виз для россиян

Швейцария приостановила действие упрощенного порядка выдачи виз для россиян

Инициатива дня: Точки гумпомощи в Ереване для пострадавших при обстрелах со стороны Азербайджана

Инициатива дня: Точки гумпомощи в Ереване для пострадавших при обстрелах со стороны Азербайджана

В России впервые с 9 марта выявили более 56 тысяч случаев коронавируса за сутки

В России впервые с 9 марта выявили более 56 тысяч случаев коронавируса за сутки

Предложение дня: Лишить господдержки деятелей кино за «антипатриотические действия»

Предложение дня: Лишить господдержки деятелей кино за «антипатриотические действия»

В России закрылись 125 кинотеатров с начала *****

В России закрылись 125 кинотеатров с начала *****

В Госдуме теперь хотят штрафовать не только иноагентов, но и тех, кто «намеревается» ими стать

В Госдуме теперь хотят штрафовать не только иноагентов, но и тех, кто «намеревается» ими стать

Из Русского театра в Эстонии уволили худрука из-за поста о «тухлой облезлой русофобии»

Из Русского театра в Эстонии уволили худрука из-за поста о «тухлой облезлой русофобии»

С 14 сентября в Петербурге ограничат движение транспорта в семи районах

С 14 сентября в Петербурге ограничат движение транспорта в семи районах

В Петербурге пытаются распустить муниципальный совет, который предложил Путину уйти в отставку

В Петербурге пытаются распустить муниципальный совет, который предложил Путину уйти в отставку

Реновация в Петербурге — все. Власти решили отложить проект до 2024 года

Реновация в Петербурге — все. Власти решили отложить проект до 2024 года

SuperJob: Почти каждый второй россиянин считает рубль лучшей валютой для хранения сбережений

SuperJob: Почти каждый второй россиянин считает рубль лучшей валютой для хранения сбережений

«Аэрофлот» открыл продажу билетов на прямые рейсы Москва — Дубай

«Аэрофлот» открыл продажу билетов на прямые рейсы Москва — Дубай

Литва, Латвия, Эстония и еще шесть стран ЕС больше не принимают документы на оформление туристических виз от россиян

Литва, Латвия, Эстония и еще шесть стран ЕС больше не принимают документы на оформление туристических виз от россиян

Bershka, Pull&Bear и Stradivarius откроются в России под новыми названиями

Bershka, Pull&Bear и Stradivarius откроются в России под новыми названиями

Армения обвинила Азербайджан в обстреле приграничных населенных пунктов. До этого территорию республики не атаковали

Армения обвинила Азербайджан в обстреле приграничных населенных пунктов. До этого территорию республики не атаковали

«Известия»: В России стали закрываться автошколы

«Известия»: В России стали закрываться автошколы

Мундепы Москвы и Петербурга потребовали отставки Владимира Путина

Мундепы Москвы и Петербурга потребовали отставки Владимира Путина

Полиция проверит Собчак на ЛГБТ-пропаганду из-за интервью с теннисисткой Дарьей Касаткиной

Полиция проверит Собчак на ЛГБТ-пропаганду из-за интервью с теннисисткой Дарьей Касаткиной

Ростуризм: Спрос на отдых в Крыму этим летом упал на 20 %

Ростуризм: Спрос на отдых в Крыму этим летом упал на 20 %

В России закончились трехдневные выборы. ЦИК подводит итоги

В России закончились трехдневные выборы. ЦИК подводит итоги

На концерте группы «Ленинград» в Москве двое зрителей упали с трибуны. Одна из пострадавших умерла в больнице

На концерте группы «Ленинград» в Москве двое зрителей упали с трибуны. Одна из пострадавших умерла в больнице

«Сфотографируйте меня [с бюллетенем]. Начальство попросило»: Что происходит на довыборах мундепов в Петербурге

«Сфотографируйте меня [с бюллетенем]. Начальство попросило»: Что происходит на довыборах мундепов в Петербурге

Выборы-выборы…Что происходит в последний день муниципальных выборов в Москве

Выборы-выборы…Что происходит в последний день муниципальных выборов в Москве

Вчера на ВДНХ запустилось «Солнце Москвы» — самое большое колесо обозрения в Европе. И сразу же сломалось

Вчера на ВДНХ запустилось «Солнце Москвы» — самое большое колесо обозрения в Европе. И сразу же сломалось

Мундепы из Москвы предложили Путину уйти в отставку

Мундепы из Москвы предложили Путину уйти в отставку

Интернет-издание TJournal прекратило работу

Интернет-издание TJournal прекратило работу

Глава СГБ Грузии: Российские туристы не угрожают безопасности страны

Глава СГБ Грузии: Российские туристы не угрожают безопасности страны

В России впервые с марта выявили более 53 тысяч случаев коронавируса за сутки

В России впервые с марта выявили более 53 тысяч случаев коронавируса за сутки

Журналистку Юлия Латынину и историка Тамару Эйдельман признали иноагентами

Журналистку Юлия Латынину и историка Тамару Эйдельман признали иноагентами

Политику Илье Яшину продлили арест до 12 ноября по делу о «фейках» про армию

Политику Илье Яшину продлили арест до 12 ноября по делу о «фейках» про армию

В Mutabor пройдет фестиваль независимой гитарной музыки Minimum Pop Fest

В Mutabor пройдет фестиваль независимой гитарной музыки Minimum Pop Fest

На депутатов, которые обвинили Путина в госизмене, составили протокол о «дискредитации власти»

На депутатов, которые обвинили Путина в госизмене, составили протокол о «дискредитации власти»

В России впервые с марта 2022 года выявили более 52 тысяч случаев коронавируса за сутки

В России впервые с марта 2022 года выявили более 52 тысяч случаев коронавируса за сутки

Россиян стали все чаще разворачивать на границе с Грузией

Россиян стали все чаще разворачивать на границе с Грузией

Британская группа отказалась выступать на фестивале в Белграде, потому что его организовали россияне

Британская группа отказалась выступать на фестивале в Белграде, потому что его организовали россияне

Эстония, Литва, Латвия и Польша закрывают въезд для россиян с 19 сентября

Эстония, Литва, Латвия и Польша закрывают въезд для россиян с 19 сентября

Монеточку объявили в розыск. Ранее суд взыскал с певицы полмиллиона рублей за якобы плагиат в песне «Мама, я не зигую»

Монеточку объявили в розыск. Ранее суд взыскал с певицы полмиллиона рублей за якобы плагиат в песне «Мама, я не зигую»

Мундепы из Петербурга попросили Госдуму обвинить Путина в госизмене и отстранить его от должности из-за «спецоперации»

Мундепы из Петербурга попросили Госдуму обвинить Путина в госизмене и отстранить его от должности из-за «спецоперации»

Силовики пришли с обысками к журналистам и активистам, которых подозревают в сотрудничестве с экс-депутатом Пономаревым

Силовики пришли с обысками к журналистам и активистам, которых подозревают в сотрудничестве с экс-депутатом Пономаревым

В России механизм параллельного импорта продлят на весь 2023 год

В России механизм параллельного импорта продлят на весь 2023 год

Предложение дня: Запретить идеологию чайлдфри среди детей

Предложение дня: Запретить идеологию чайлдфри среди детей

Из методичек к урокам патриотизма «Разговоры о важном» убрали информацию об Украине и «спецоперации»

Из методичек к урокам патриотизма «Разговоры о важном» убрали информацию об Украине и «спецоперации»

Латвия, Литва и Эстония договорились об ограничении въезда россиян через сухопутные границы

Латвия, Литва и Эстония договорились об ограничении въезда россиян через сухопутные границы

Режиссера Виталия Манского объявили в розыск из-за жалобы Никиты Михалкова

Режиссера Виталия Манского объявили в розыск из-за жалобы Никиты Михалкова

В Тбилиси отменили выступления «Машины времени», Максима Галкина и Валерия Меладзе

В Тбилиси отменили выступления «Машины времени», Максима Галкина и Валерия Меладзе

С 12 сентября для России перестанет действовать упрощенный визовый режим с Евросоюзом

С 12 сентября для России перестанет действовать упрощенный визовый режим с Евросоюзом

Заслуженную артистку России Татьяну Рудину оштрафовали по статье о дискредитации армии из-за поста в соцсетях

Заслуженную артистку России Татьяну Рудину оштрафовали по статье о дискредитации армии из-за поста в соцсетях

Песков прокомментировал приговор журналисту Ивану Сафронову, осужденному на 22 года колонии строгого режима

Песков прокомментировал приговор журналисту Ивану Сафронову, осужденному на 22 года колонии строгого режима

Mash: H&M закроется в России 30 ноября. Пресс-служба сети не подтвердила эту информацию

Mash: H&M закроется в России 30 ноября. Пресс-служба сети не подтвердила эту информацию

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