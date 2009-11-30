Пижамные каникулы: Чем заняться дома в новогодние праздники 2012 Новый сезон «Шерлока» на Первом, самые милые ромкомы года, игры в слова и в драконов, доставка пиццы и бургеров и другие вещи в помощь тем, кто собирается провести праздники, не выходя из дома.