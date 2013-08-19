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Продажа National Geographic, автоматическая модерация «ВКонтакте» и «Яндекс» в Китае
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
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Продажа National Geographic, автоматическая модерация «ВКонтакте» и «Яндекс» в Китае Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
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Руперт Мёрдок выкупил долю в журнале Vice за $70 млн
Теперь создатели издания смогут приблизиться к своему идеалу и стать как MTV, CNN и ESPN одновременно
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