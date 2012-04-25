16 ноября, вторник
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться

Владельцы «Счастья» и «22.13» начали продавать франшизу на свои рестораны

Global Point Family начал продавать франшизу на свои рестораны — теперь «Любимое место 22.13», «Счастье» или даже нью-йоркский Saxon+Parole можно открыть в любом городе России

Владельцы «Счастья» и «22.13» начали продавать франшизу на свои рестораны
Global Point Family начал продавать франшизу на свои рестораны — теперь «Любимое место 22.13», «Счастье» или даже нью-йоркский Saxon+Parole можно открыть в любом городе России

Интервью: Игорь Белявский, создатель Global Point Family
Интервью: Игорь Белявский, создатель Global Point Family The Village поговорил с Игорем Белявским, управляющим партнером группы компаний Global Point Family, о московском «Счастье», планах на Нью-Йорк и благоустройстве Конюшенной площади в Петербурге.
Интервью: Игорь Белявский, создатель Global Point Family

Интервью: Игорь Белявский, создатель Global Point Family
The Village поговорил с Игорем Белявским, управляющим партнером группы компаний Global Point Family, о московском «Счастье», планах на Нью-Йорк и благоустройстве Конюшенной площади в Петербурге.