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Шеф-повар посольства России в США завоевал приз зрительских симпатий на Embassy Chef Challenge 2014
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Пищевая плёнка: Красивые Instagram с едой (Часть 3) Гид по корейскому Нью-Йорку, фермерские продукты с New Amsterdam Market и блог о хлебе и пейзажах — The Village о 10 Instagram-блогах про еду, рестораны и людей, связанных с этой индустрией.
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Итоги 2013 года: Всё о кофейной революции в Москве Кемекс, харио, аэропресс, сифон и клевер, Double B, Les, Camera Obscura, UDC, P'Artisan Coffee Roastery, Death Coffee и кооператив «Чёрный» — The Village о кофейной революции 2013 года и её героях.
Итоги 2013 года: Всё о кулинарном активизме в Москве «Ресторанный день», «Большой обед», Городской маркет еды, Stay Hungry и «Ламбада», The Burger Brothers, Curry Me! и другие — The Village о буме кулинарного активизма 2013 года и его героях.
Пищевая плёнка: Красивые Instagram с едой. Часть 2 Чайное мороженое в Гонконге, ежедневная еда инструктора йоги, веганские блюда в Москве — The Village ещё о 12 Instagram-блогах о еде, ресторанах и людях, связанных с этой индустрией.
Разговоры о кухне: Кике Дакоста и Иван Шишкин о современной еде и воспитании учеников The Village попросил первого московского представителя фестиваля Omnivore Ивана Шишкина поговорить с таким же важным, но испанским шефом, Кике Дакостой — вышло очень лично.
Дали по шарам: Кто и где играет в бир-понг в Москве Редакция The Village обнаружила поклонников бир-понга в Москве, которые проводят свои турниры в одном из московских баров, и поговорила с организаторами и участниками.
Пищевая плёнка: 41 красивый Instagram с едой Аскетичный тост с джемом, брутальные мозговые косточки, су-шеф Рене Редзепи без штанов и книги Дэвида Чанга — The Village о 41 Instagram-блоге про еду, рестораны и людей, связанных с этой индустрией.
Эксперимент The Village: Чебуреки в Москве Вместе со специалистом по узбекской кухне Хакимом Ганиевым редакция The Village отправилась в чебуречные города в поисках лучших представителей жанра.
На Сущёвской улице открылся магазин для барменов
Неподалёку от «Менделеевской» заработал «коктейльный склад», где можно приобрести все необходимые инструменты и посуду для коктейлей, а также алкоголь.