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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Гастромэтч: Сочетания продуктов — привычные и не очень
Промо
Гастромэтч: Сочетания продуктов — привычные и не очень
Гастромэтч: Сочетания продуктов — привычные и не очень
Промо

Гастромэтч: Сочетания продуктов — привычные и не очень

В чем секрет уютной кухни?
Спецпроект
В чем секрет уютной кухни? И как искать компромиссы во время ремонта
В чем секрет уютной кухни?
Спецпроект

В чем секрет уютной кухни?
И как искать компромиссы во время ремонта

10 полезных гаджетов для кухни
10 полезных гаджетов для кухни Для тех, кто любит завтракать и ужинать дома
10 полезных гаджетов для кухни

10 полезных гаджетов для кухни
Для тех, кто любит завтракать и ужинать дома

10 полезных гаджетов для кухни
10 полезных гаджетов для кухни Зачем нужна регулируемая скалка, сэндвичница и аэрогриль
10 полезных гаджетов для кухни

10 полезных гаджетов для кухни
Зачем нужна регулируемая скалка, сэндвичница и аэрогриль

Как обновить дизайн кухни без ремонта
Промо
Как обновить дизайн кухни без ремонта И создать яркий интерьер, который не надоест
Как обновить дизайн кухни без ремонта
Промо

Как обновить дизайн кухни без ремонта
И создать яркий интерьер, который не надоест

Эксклюзив, индийская кухня, кебабы и слабоалкогольные напитки: Что мы будем есть (и пить) в 2021 году?
Эксклюзив, индийская кухня, кебабы и слабоалкогольные напитки: Что мы будем есть (и пить) в 2021 году?
Эксклюзив, индийская кухня, кебабы и слабоалкогольные напитки: Что мы будем есть (и пить) в 2021 году?

Эксклюзив, индийская кухня, кебабы и слабоалкогольные напитки: Что мы будем есть (и пить) в 2021 году?

14 предметов для идеального завтрака дома
14 предметов для идеального завтрака дома
14 предметов для идеального завтрака дома

14 предметов для идеального завтрака дома

Кухня 2.0: 5 устройств для гурманов (и не только)
Промо
Кухня 2.0: 5 устройств для гурманов (и не только)
Кухня 2.0: 5 устройств для гурманов (и не только)
Промо

Кухня 2.0: 5 устройств для гурманов (и не только)

Холодильный налетчик или фуд-блогер: Кто вы на кухне
СПЕЦПРОЕКТ
Холодильный налетчик или фуд-блогер: Кто вы на кухне И как карантин повлиял на ваши гастрономические привычки
Холодильный налетчик или фуд-блогер: Кто вы на кухне
СПЕЦПРОЕКТ

Холодильный налетчик или фуд-блогер: Кто вы на кухне
И как карантин повлиял на ваши гастрономические привычки

Суп, сэндвич, коктейль: Новые возможности мороженого
ПРОМО
Суп, сэндвич, коктейль: Новые возможности мороженого И как их расширить при помощи мороженицы
Суп, сэндвич, коктейль: Новые возможности мороженого
ПРОМО

Суп, сэндвич, коктейль: Новые возможности мороженого
И как их расширить при помощи мороженицы

150 тортов в месяц: Истории тех, кто в самоизоляции всерьез увлекся выпечкой
150 тортов в месяц: Истории тех, кто в самоизоляции всерьез увлекся выпечкой Медовик Кати Добряковой, колечки с творогом как в детстве и хачапури для друзей
150 тортов в месяц: Истории тех, кто в самоизоляции всерьез увлекся выпечкой

150 тортов в месяц: Истории тех, кто в самоизоляции всерьез увлекся выпечкой
Медовик Кати Добряковой, колечки с творогом как в детстве и хачапури для друзей

Редакция готовит по видеорецептам из соцсетей
Редакция готовит по видеорецептам из соцсетей И у нее все получается! Почти
Редакция готовит по видеорецептам из соцсетей

Редакция готовит по видеорецептам из соцсетей
И у нее все получается! Почти

WhereToEat: Лучшие рестораны Москвы и Санкт-Петербурга

(И Краснодара)

WhereToEat: Лучшие рестораны Москвы и Санкт-Петербурга

«Макдоналдс» открыл первый ресторан только для доставки

Он метит в лидеры по числу заказов

«Макдоналдс» открыл первый ресторан только для доставки

От гриля до коптильного пистолета
ПРОМО
От гриля до коптильного пистолета Что подарить на 23 Февраля и не прогадать
От гриля до коптильного пистолета
ПРОМО

От гриля до коптильного пистолета
Что подарить на 23 Февраля и не прогадать

Novikov School набирает участников в бесплатную школу для поваров

В ней вырастят новых Джейми Оливеров

Novikov School набирает участников в бесплатную школу для поваров

Зачем россияне ходят в кафе и рестораны

И какую кухню предпочитают

Зачем россияне ходят в кафе и рестораны

Novikov School открыла набор на кулинарный курс All stars. Есть одно бесплатное место

Секретами мастерства поделятся девять известных шеф-поваров, в том числе обладатели звезд Мишлен

Novikov School открыла набор на кулинарный курс All stars. Есть одно бесплатное место

В парке «Красная Пресня» пройдет фестиваль индонезийской культуры

Гости смогут поучаствовать в традиционном свадебном торжестве

В парке «Красная Пресня» пройдет фестиваль индонезийской культуры

Едим дома: Как сделать кухню удобной
Едим дома: Как сделать кухню удобной Типичные ошибки и чек-лист от дизайнеров
Едим дома: Как сделать кухню удобной

Едим дома: Как сделать кухню удобной
Типичные ошибки и чек-лист от дизайнеров

Novikov School проведет поварской курс с участием известных шефов

Одно бесплатное место разыграют на конкурсе

Novikov School проведет поварской курс с участием известных шефов

Города России с лучшей региональной кухней

И самые популярные традиционные блюда у туристов

Города России с лучшей региональной кухней

IKEA откроет в Москве еще два магазина малого формата

Посетители дизайн-студий смогут спланировать интерьер спальни или кухни, а также заказать доставку любых товаров

IKEA откроет в Москве еще два магазина малого формата

Как выглядит первая в России компактная студия IКЕА в «Авиапарке»

Консультанты помогут выбрать решение для кухни или гардеробной

Как выглядит первая в России компактная студия IКЕА в «Авиапарке»

Как выбрать дизайнера, рассчитать смету на ремонт и избежать ошибок в процессе
Как выбрать дизайнера, рассчитать смету на ремонт и избежать ошибок в процессе Полное руководство по капитальной переделке квартиры
Как выбрать дизайнера, рассчитать смету на ремонт и избежать ошибок в процессе

Как выбрать дизайнера, рассчитать смету на ремонт и избежать ошибок в процессе
Полное руководство по капитальной переделке квартиры

Второй ресторан в «Зарядье», питерские вензеля с малиной и «Колбасный цех» на Кутузовском
Второй ресторан в «Зарядье», питерские вензеля с малиной и «Колбасный цех» на Кутузовском Все открытия недели — в регулярной подборке The Village
Второй ресторан в «Зарядье», питерские вензеля с малиной и «Колбасный цех» на Кутузовском

Второй ресторан в «Зарядье», питерские вензеля с малиной и «Колбасный цех» на Кутузовском
Все открытия недели — в регулярной подборке The Village

Декор по правилам: Как сочетать аксессуары на кухне
Декор по правилам: Как сочетать аксессуары на кухне Выбираем кухонную утварь в трех разных стилях
Декор по правилам: Как сочетать аксессуары на кухне

Декор по правилам: Как сочетать аксессуары на кухне
Выбираем кухонную утварь в трех разных стилях

Все под рукой: Как продумать систему хранения на кухне
Все под рукой: Как продумать систему хранения на кухне Куда убрать гаджеты и крупы, что делать людям маленького роста и какую столешницу выбрать
Все под рукой: Как продумать систему хранения на кухне

Все под рукой: Как продумать систему хранения на кухне
Куда убрать гаджеты и крупы, что делать людям маленького роста и какую столешницу выбрать

Перепланировка на кухне: Нельзя и можно
Перепланировка на кухне: Нельзя и можно Что запрещают СНиПы и как сделать ремонт по правилам
Перепланировка на кухне: Нельзя и можно

Перепланировка на кухне: Нельзя и можно
Что запрещают СНиПы и как сделать ремонт по правилам

На Комсомольском проспекте открылся ресторан с едой по себестоимости D.O.M.E

Это второй такой с такой концепцией — первым стал True Cost bar&grill

На Комсомольском проспекте открылся ресторан с едой по себестоимости D.O.M.E

Фестиваль «О, да! Еда!» пройдёт в Москве 11–12 июня

Он состоится в парке Горького

Фестиваль «О, да! Еда!» пройдёт в Москве 11–12 июня

Необходимый минимум: Посуда для тех, кто решил научиться готовить
Необходимый минимум: Посуда для тех, кто решил научиться готовить The Village вместе с профессиональным поваром составил список всего необходимого для кухни
Необходимый минимум: Посуда для тех, кто решил научиться готовить

Необходимый минимум: Посуда для тех, кто решил научиться готовить
The Village вместе с профессиональным поваром составил список всего необходимого для кухни

15 приспособлений для кухни с брутальным дизайном
15 приспособлений для кухни с брутальным дизайном The Village выбрал кухонную утварь, которая преобразит процесс готовки
15 приспособлений для кухни с брутальным дизайном

15 приспособлений для кухни с брутальным дизайном
The Village выбрал кухонную утварь, которая преобразит процесс готовки

В центре Москвы открылся ресторан ливанской кухни «Mr. Ливанец»

Шеф-повар ресторана Басем Заин родом из Ливана

В центре Москвы открылся ресторан ливанской кухни «Mr. Ливанец»

В отеле «Метрополь» открылся ресторан Savva

В ресторане действуют два меню: дневное и вечернее

В отеле «Метрополь» открылся ресторан Savva

В Москве проходит фестиваль ресторанных концепций «Пальмовая ветвь»

В числе номинантов — рестораны Москвы, Санкт-Петербурга, Братска и Тульской области

В Москве проходит фестиваль ресторанных концепций «Пальмовая ветвь»

Глен Баллис разработал для ресторана и бара The Box новое меню

Шеф-повар продолжает контроливать кухню и периодически появляется в ресторане

Глен Баллис разработал для ресторана и бара The Box новое меню

Шеф-повар ресторана
Шеф-повар ресторана Шеф-повар известного ресторана анонимно рассказал The Village о том, как на кухнях гнобят новичков, за что можно получить штраф в 10 тысяч рублей и сколько составляет себестоимость блюд
Шеф-повар ресторана

Шеф-повар ресторана
Шеф-повар известного ресторана анонимно рассказал The Village о том, как на кухнях гнобят новичков, за что можно получить штраф в 10 тысяч рублей и сколько составляет себестоимость блюд

Как правильно хранить продукты дома
Как правильно хранить продукты дома Почему овощи нужно хранить отдельно друг от друга, что происходит с мясом в заморозке, можно ли держать хлеб в холодильнике и как спасаться от жуков в муке — The Village о хранении продуктов
Как правильно хранить продукты дома

Как правильно хранить продукты дома
Почему овощи нужно хранить отдельно друг от друга, что происходит с мясом в заморозке, можно ли держать хлеб в холодильнике и как спасаться от жуков в муке — The Village о хранении продуктов

Как правильно обустраивать комнаты в квартире
Как правильно обустраивать комнаты в квартире The Village собрал рекомендации по планировке и интерьеру гостиной, спальни, кухни, ванной и детской
Как правильно обустраивать комнаты в квартире

Как правильно обустраивать комнаты в квартире
The Village собрал рекомендации по планировке и интерьеру гостиной, спальни, кухни, ванной и детской

Кто и зачем устраивает домашние званые ужины и обеды в Москве
Кто и зачем устраивает домашние званые ужины и обеды в Москве The Village сходил на три домашние гастрономические вечеринки, чтобы посмотреть, что на них происходит, кто их устраивает и что готовит
Кто и зачем устраивает домашние званые ужины и обеды в Москве

Кто и зачем устраивает домашние званые ужины и обеды в Москве
The Village сходил на три домашние гастрономические вечеринки, чтобы посмотреть, что на них происходит, кто их устраивает и что готовит

Лапшичная Doodles на фуд-корте «Ламбада-маркета»

Владельцы Doodles за стойкой кафе на городском фестивале

Лапшичная Doodles на фуд-корте «Ламбада-маркета»

В ЦУМе появилось мороженое Анатолия Комма со вкусом борща, винегрета и оливье

Мороженое Анатолия Комма со вкусом борща и оливье теперь можно попробовать не только в его ресторане, но и в ЦУМе

В ЦУМе появилось мороженое Анатолия Комма со вкусом борща, винегрета и оливье

Шеф-повар посольства России в США завоевал приз зрительских симпатий на Embassy Chef Challenge 2014

На конкурсе шефов посольств Роман Щадрин приготовил мороженое из сёмги

Шеф-повар посольства России в США завоевал приз зрительских симпатий на Embassy Chef Challenge 2014

Пищевая плёнка: Красивые Instagram с едой (Часть 3)
Пищевая плёнка: Красивые Instagram с едой (Часть 3) Гид по корейскому Нью-Йорку, фермерские продукты с New Amsterdam Market и блог о хлебе и пейзажах — The Village о 10 Instagram-блогах про еду, рестораны и людей, связанных с этой индустрией.
Пищевая плёнка: Красивые Instagram с едой (Часть 3)

Пищевая плёнка: Красивые Instagram с едой (Часть 3)
Гид по корейскому Нью-Йорку, фермерские продукты с New Amsterdam Market и блог о хлебе и пейзажах — The Village о 10 Instagram-блогах про еду, рестораны и людей, связанных с этой индустрией.

Квартирный вопрос: Как разрешить домашние проблемы
Квартирный вопрос: Как разрешить домашние проблемы Как справиться с плохой звукоизоляцией, визуально расширить узкую комнату и всячески сделать квартиру лучше.
Квартирный вопрос: Как разрешить домашние проблемы

Квартирный вопрос: Как разрешить домашние проблемы
Как справиться с плохой звукоизоляцией, визуально расширить узкую комнату и всячески сделать квартиру лучше.

Посетители первого ужина EatWith в Москве
Посетители первого ужина EatWith в Москве Редакция The Village побывала на первом ужине проекта EatWith в Москве, поговорила с гостями и узнала всё о его сути и истории.
Посетители первого ужина EatWith в Москве

Посетители первого ужина EatWith в Москве
Редакция The Village побывала на первом ужине проекта EatWith в Москве, поговорила с гостями и узнала всё о его сути и истории.

Квартирный вопрос: Что делать с маленькой кухней?
Квартирный вопрос: Что делать с маленькой кухней? The Village узнаёт у экспертов — архитекторов, инженеров, дизайнеров, декораторов, — какими способами можно решить ту или иную проблему типового жилья.
Квартирный вопрос: Что делать с маленькой кухней?

Квартирный вопрос: Что делать с маленькой кухней?
The Village узнаёт у экспертов — архитекторов, инженеров, дизайнеров, декораторов, — какими способами можно решить ту или иную проблему типового жилья.

Итоги 2013 года: Всё о кофейной революции в Москве
Итоги 2013 года: Всё о кофейной революции в Москве Кемекс, харио, аэропресс, сифон и клевер, Double B, Les, Camera Obscura, UDC, P'Artisan Coffee Roastery, Death Coffee и кооператив «Чёрный» — The Village о кофейной революции 2013 года и её героях.
Итоги 2013 года: Всё о кофейной революции в Москве

Итоги 2013 года: Всё о кофейной революции в Москве
Кемекс, харио, аэропресс, сифон и клевер, Double B, Les, Camera Obscura, UDC, P'Artisan Coffee Roastery, Death Coffee и кооператив «Чёрный» — The Village о кофейной революции 2013 года и её героях.

Итоги 2013 года: Всё о кулинарном активизме в Москве
Итоги 2013 года: Всё о кулинарном активизме в Москве «Ресторанный день», «Большой обед», Городской маркет еды, Stay Hungry и «Ламбада», The Burger Brothers, Curry Me! и другие — The Village о буме кулинарного активизма 2013 года и его героях.
Итоги 2013 года: Всё о кулинарном активизме в Москве

Итоги 2013 года: Всё о кулинарном активизме в Москве
«Ресторанный день», «Большой обед», Городской маркет еды, Stay Hungry и «Ламбада», The Burger Brothers, Curry Me! и другие — The Village о буме кулинарного активизма 2013 года и его героях.

Пищевая плёнка: Красивые Instagram с едой. Часть 2
Пищевая плёнка: Красивые Instagram с едой. Часть 2 Чайное мороженое в Гонконге, ежедневная еда инструктора йоги, веганские блюда в Москве — The Village ещё о 12 Instagram-блогах о еде, ресторанах и людях, связанных с этой индустрией.
Пищевая плёнка: Красивые Instagram с едой. Часть 2

Пищевая плёнка: Красивые Instagram с едой. Часть 2
Чайное мороженое в Гонконге, ежедневная еда инструктора йоги, веганские блюда в Москве — The Village ещё о 12 Instagram-блогах о еде, ресторанах и людях, связанных с этой индустрией.

Разговоры о кухне: Кике Дакоста и Иван Шишкин о современной еде и воспитании учеников
Разговоры о кухне: Кике Дакоста и Иван Шишкин о современной еде и воспитании учеников The Village попросил первого московского представителя фестиваля Omnivore Ивана Шишкина поговорить с таким же важным, но испанским шефом, Кике Дакостой — вышло очень лично.
Разговоры о кухне: Кике Дакоста и Иван Шишкин о современной еде и воспитании учеников

Разговоры о кухне: Кике Дакоста и Иван Шишкин о современной еде и воспитании учеников
The Village попросил первого московского представителя фестиваля Omnivore Ивана Шишкина поговорить с таким же важным, но испанским шефом, Кике Дакостой — вышло очень лично.

Дали по шарам: Кто и где играет в бир-понг в Москве
Дали по шарам: Кто и где играет в бир-понг в Москве Редакция The Village обнаружила поклонников бир-понга в Москве, которые проводят свои турниры в одном из московских баров, и поговорила с организаторами и участниками.
Дали по шарам: Кто и где играет в бир-понг в Москве

Дали по шарам: Кто и где играет в бир-понг в Москве
Редакция The Village обнаружила поклонников бир-понга в Москве, которые проводят свои турниры в одном из московских баров, и поговорила с организаторами и участниками.

Пищевая плёнка: 41 красивый Instagram с едой
Пищевая плёнка: 41 красивый Instagram с едой Аскетичный тост с джемом, брутальные мозговые косточки, су-шеф Рене Редзепи без штанов и книги Дэвида Чанга — The Village о 41 Instagram-блоге про еду, рестораны и людей, связанных с этой индустрией.
Пищевая плёнка: 41 красивый Instagram с едой

Пищевая плёнка: 41 красивый Instagram с едой
Аскетичный тост с джемом, брутальные мозговые косточки, су-шеф Рене Редзепи без штанов и книги Дэвида Чанга — The Village о 41 Instagram-блоге про еду, рестораны и людей, связанных с этой индустрией.

Эксперимент The Village: Чебуреки в Москве
Эксперимент The Village: Чебуреки в Москве Вместе со специалистом по узбекской кухне Хакимом Ганиевым редакция The Village отправилась в чебуречные города в поисках лучших представителей жанра.
Эксперимент The Village: Чебуреки в Москве

Эксперимент The Village: Чебуреки в Москве
Вместе со специалистом по узбекской кухне Хакимом Ганиевым редакция The Village отправилась в чебуречные города в поисках лучших представителей жанра.

На Сущёвской улице открылся магазин для барменов

Неподалёку от «Менделеевской» заработал «коктейльный склад», где можно приобрести все необходимые инструменты и посуду для коктейлей, а также алкоголь.

На Сущёвской улице открылся магазин для барменов

«РестоПрактики»: Сезонные продукты и домашняя консервация
«РестоПрактики»: Сезонные продукты и домашняя консервация The Village публикует самые интересные цитаты из выступлений докладчиков «РестоПрактик». В третьем выпуске: одесский ресторатор Лилия Леонидова — о домашней консервации на примере лавки «Закрома».
«РестоПрактики»: Сезонные продукты и домашняя консервация

«РестоПрактики»: Сезонные продукты и домашняя консервация
The Village публикует самые интересные цитаты из выступлений докладчиков «РестоПрактик». В третьем выпуске: одесский ресторатор Лилия Леонидова — о домашней консервации на примере лавки «Закрома».

Редкий жанр: Смесь креольской и каджунской кухонь в Москве
Редкий жанр: Смесь креольской и каджунской кухонь в Москве The Village решил найти блюда интересных и редких кухонь, которые можно попробовать в Москве, и сегодня исследует смесь креольской и каджунской кухонь родом из Нового Орлеана, штат Луизиана.
Редкий жанр: Смесь креольской и каджунской кухонь в Москве

Редкий жанр: Смесь креольской и каджунской кухонь в Москве
The Village решил найти блюда интересных и редких кухонь, которые можно попробовать в Москве, и сегодня исследует смесь креольской и каджунской кухонь родом из Нового Орлеана, штат Луизиана.

На выпуск: Кем стали студенты кулинарной школы Ragout. Часть 2
На выпуск: Кем стали студенты кулинарной школы Ragout. Часть 2 За год преподаватели кулинарной школы Ragout выпустили 22 курса. The Village поговорил со студентами, сменившими свои профессии после обучения на поварскую, об их прошлом, настоящем и образовании.
На выпуск: Кем стали студенты кулинарной школы Ragout. Часть 2

На выпуск: Кем стали студенты кулинарной школы Ragout. Часть 2
За год преподаватели кулинарной школы Ragout выпустили 22 курса. The Village поговорил со студентами, сменившими свои профессии после обучения на поварскую, об их прошлом, настоящем и образовании.

На выпуск: Кем стали студенты кулинарной школы Ragout
На выпуск: Кем стали студенты кулинарной школы Ragout За год преподаватели кулинарной школы Ragout выпустили 22 курса. The Village поговорил со студентами, сменившими свои профессии после обучения на поварскую, об их прошлом, настоящем и образовании.
На выпуск: Кем стали студенты кулинарной школы Ragout

На выпуск: Кем стали студенты кулинарной школы Ragout
За год преподаватели кулинарной школы Ragout выпустили 22 курса. The Village поговорил со студентами, сменившими свои профессии после обучения на поварскую, об их прошлом, настоящем и образовании.

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ