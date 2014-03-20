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Телеканал «Дождь» собираются выселить с «Красного Октября»

Его место может занять Lifenews

Телеканал «Дождь» собираются выселить с «Красного Октября»
Его место может занять Lifenews