Готовы ли московские рестораны к посетителям с детьми? The Village проверил, подходят ли модные заведения для самых маленьких посетителей
Готовы ли московские рестораны к посетителям с детьми? The Village проверил, подходят ли модные заведения для самых маленьких посетителей
15 новых кафе, баров и ресторанов февраля Заведения White Rabbit Family на Даниловском рынке, корейский ресторан Александра Кана K-Town Korean Kitchen, кофейня «Рогалик» и ещё 12 интересных открытий месяца
15 новых кафе, баров и ресторанов февраля Заведения White Rabbit Family на Даниловском рынке, корейский ресторан Александра Кана K-Town Korean Kitchen, кофейня «Рогалик» и ещё 12 интересных открытий месяца
Фуд-корт LavkaLavkа, кафе «Зелёная собака», званые ужины в Saxon + Parole The Village рассказывает об интересных открытиях недели
Фуд-корт LavkaLavkа, кафе «Зелёная собака», званые ужины в Saxon + Parole The Village рассказывает об интересных открытиях недели
В «Цветном» открылся ресторан «45 параллель»
Новый ресторан строит своё меню на продуктах, которые можно привезти из стран 45-й параллели